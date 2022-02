Presto protagonista nella città dei Sassi anche Achille Lauro

Blanco, rivelazione musicale del 2021e vincitore insieme a Mahmood della 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Brividi’, annuncia oggi le date estive del BLU CELESTE TOUR che lo porterà ad esibirsi live in dodici show esclusivi nei principali festival italiani. Il primo pensiero di Blanco sono i fan e detto fatto, infatti il cantante ieri ospite di «Che tempo che fa» su Rai3 insieme a Mahmood, annuncia «Domani escono le mie nuove date». L'urgenza è presto spiegata: per rappresentare l'Italia all'Eurovision (in programma dal 10 al 14 maggio a Torino) Blanco dovrà annullare e riprogrammare le due date al Gran Teatro Morato del 13 e 14 maggio. Entrambe andate sold out in pochissimi minuti, come tutte le altre del tour «Blu celeste».

Queste le date estive del tour di Blanco annunciate oggi:

Locarno (18 giugno – Connection Festival), Genova (24 giugno Goa Boa_TheNextDay), Alba (CN) (9 luglio – Collisioni Festival) L'Aquila (17 luglio – Pinewood Festival), Lucca (21 luglio – Lucca Summer Festival), Servigliano (FM) (23 luglio – NoSoundFest) Roma (28 luglio – Rock In Roma), Catania (30 luglio – Villa Bellini), Matera (3 agosto – Sonic Park Matera), Gallipoli (LE) (4 agosto – Parco Gondar), Cattolica (RN) (6 agosto – Arena Della Regina) e Milano (17 settembre – Ippodromo Snai San Siro).

“Brividi” oggi è il brano più ascoltato di sempre: in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita. Un nuovo record che si aggiunge al più alto debutto di sempre per una canzone italiana in posizione #5 nella classifica global della piattaforma, oltre alle #1 posizioni nelle classifiche di tutte le piattaforme digitali e l’esordio al primo posto nella classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti in Italia. Riguardo ai progetti futuri, i due non si sbottonano e dichiarano all'unisono di essere ancora troppo frastornati dalla settimana all'Ariston per pianificare a lungo raggio: «Dobbiamo ancora riprenderci, con calma». L'unico desiderio già ben definito è tornare live il prima possibile, ognuno per conto suo, e poi salire insieme sul palco dell'Eurovision per tenere alto il tricolore. Non vogliono dire per ora in che lingua canteranno, ma Riccardo butta lì un sibillino «Forza Italia» che suona come un'anticipazione a tutti gli effetti. L’enfant prodige della musica italiana Blanco, non è il primo importante annuncio per Sonic Park di Matera, il nuovo festival che si inserisce così tra le più prestigiose venue musicali dell’estate 2022 grazie alla collaborazione fra Reverse Agency e Phoenix in stretta sinergia con gli enti locali. Il 22 luglio è in programma sempre nella città dei Sassi il concerto di Achille Lauro.