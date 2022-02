La dirigente scolastica Caterina Di Perna avrà la scuola pronta per il nuovo anno scolastico

Sono in fase di ultimazione i lavori per la costruzione del nuovo plesso scolastico “Bramante” che ospiterà la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. L’intesa che definisce e rende operativa la perizia di variante circa i lavori ancora rimanenti per quanto riguarda la realizzazione della scuola Bramante, è stata resa ufficiale un paio di giorni fa dall’assessore alle opere pubbliche del comune di Matera Sante Lomurno. L’assessore ha seguito l’iter che si era creato per il completamento della scuola e che richiedeva una serie di passaggi tecnici necessari, che finalmente sembrano ora essere stati compiuti e completati e che ora permetteranno di velocizzare i rimanenti lavori.



L’assessore ha dichiarato che la dirigente scolastica Caterina Di Perna avrà la scuola pronta per il nuovo anno scolastico e che è stata già disposta una verifica e un sopralluogo per monitorare con attenzione il procedere dei lavori affinché i tempi siano rispettati. Lomurno: «Con via libera a perizia di variante c’è nuovo cronoprogramma». La prossima tappa definita per la chiusura dell’opera è il mese di giugno anche perché “ulteriori proroghe non sarebbero ammissibili” afferma Lomurno. I collaudi, secondo l’assessore, arriveranno con i lavori in corso, per cui non è previsto al termine definitivo dei lavori molto altro tempo per poter rendere la struttura pienamente utilizzabile. L’obiettivo dunque è che a settembre la scuola risulti già trasferita e pronta all’avvio del prossimo anno scolastico.

Silvia Silvestri