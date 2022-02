Stanziati 80mln per sostenere il settore dell'autotrasporto. Bellanova: “Definite le misure per il settore nel Decreto energia”

In seguito delle proteste degli autotrasportatori le ripercussioni su tutto il territorio nazionale non mancano, ma risulta eccessiva la psicosi diffusa da ieri nella città di Matera. La corsa al rifornimento dei mezzi ha fatto si che, già dalle prime ore di questa mattina, il diesel in molti distributori risultasse finito e in molti altri distributori anche la benzina. La situazione è delicata, notizie poco rassicuranti negli ultimi due giorni si susseguono, ma attenzione alle strumentalizzazioni ed ai rincari eccessivi di alcuni distributori. Gli assembramenti non autorizzati lungo alcune arterie stradali della città, questa mattina hanno compromesso la circolazione stradale oltre la sicurezza dei cittadini. Le autorità invitano al senso di responsabilità, anche perché il Governo già in queste ore spinge con decisione ad ipotizzare soluzioni e forme di protesta più simboliche che non vadano a ledere un'economia già provata e fragile. Anche sulle principali strade della Basilicata si sono verificate negli ultimi due giorni diverse proteste contro l'aumento del costo del carburante e, a causa delle manifestazioni e dei blocchi degli autotrasportatori, diverse aziende hanno già bloccato la produzione.

Lo sciopero dei trasportatori legato alla situazione in Russia-Ucraina che sta portando a far lievitare i costi delle materie prime e del petrolio, l’aumento delle bollette di gas ed energia elettrica stanno danneggiando aziende e famiglie, ma la Bellanova nelle ultime ore rassicura: “Definite al Tavolo autotrasporto le misure per il settore nel Decreto energia”. Sono stati disposti venti milioni di euro per sostenere il settore dell'autotrasporto nel costo pedaggi; 5 milioni destinati ad implementare la deduzione forfettaria per le spese non documentate; credito d'imposta pari al 15per cento al netto dell'Iva finalizzato all'acquisto dell'AdBlu per un investimento complessivo di oltre 29milioni di euro; credito d'imposta pari al 20 per cento al netto dell'Iva per sostenere l'acquisto di GNL, con un investimento complessivo di 25milioni di euro. Totale risorse a disposizione 80 milioni, condivise al Tavolo Autotrasporto conclusosi pochi minuti fa, che entrano a comporre il Decreto Energia per il sostegno al settore autotrasporto penalizzato da problematiche strutturali di filiera e dagli aumenti del costo carburante.

Soddisfatta la Viceministra Teresa Bellanova per l’intesa raggiunta e per l’impegno assunto dalle associazioni di rappresentanza a collaborare per stemperare le tensioni territoriali. “Il confronto sulle regole e sulle policy di settore è permanente - conferma Bellanova - e si chiuderà solo quando sarà stato possibile formalizzare le soluzioni soddisfacenti per tutte le parti. Nel frattempo siamo impegnati a procedere rapidamente con il Decreto di riparto del Fondo destinato al settore e a velocizzare le procedure per attivare tutte le azioni già definite a favore dell’autotrasporto”.

Silvia Silvestri