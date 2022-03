Appuntamenti a Palazzo Lanfranchi e Casa Noha fino al 27 maggio 2022

Nella giornata internazionale della donna a Matera, presso le sale di Palazzo Lanfranchi e casa Noha è stata presentata la terza tappa della mostra itinerante “Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani” che rimarrà aperta fino al prossimo 27 maggio. Un progetto articolato in cui si coniugano attività espositiva ed educativa con l'obiettivo di fornire un'educazione permanente in tema di diritti umani. Arte e diritti umani, binomio che ha fatto il giro del mondo nel corso dei secoli su cui l’associazione Genesi, fondata dall’ex sindaco di Milano Letizia Moratti, ha creato una raccolta d’arte contemporanea grazie a Clarice Pecori Giraldi che ne ha curato le acquisizioni, con l’obiettivo di dare vita e voce a una selezione molto rappresentativa di opere e artisti capaci di parlare al pubblico delle questioni più urgenti in tema di diritti umani. Collezione affidata a Ilaria Bernardi con l’obiettivo di farla conoscere in tutta Italia in particolare in quattro città (Mostra inaugurata il 21 settembre 2021 a Varese), da Nord a Sud, simboli dell’Unesco e dell’incessante attività del F.A.I.il fondo per l’ambiente.

Il percorso studiato per Matera si snoda tra Palazzo Lanfranchi e Casa Noha. A Palazzo Lanfranchi la mostra si sviluppa al primo piano, nelle ultime tre sale in questi spazi si accolgono le opere delle sei sezioni tematiche individuate nella collezione Genesi, attraverso le quali questi lavori esprimono il loro messaggio legato alla difesa dei diritti umani. Un viaggio, quello dei diritti umani, che attraversa idealmente cinque continenti. “Siamo partiti- sottolinea Clarice Pecori Giraldi- dagli artisti africani per poi accorgerci che in tutte le nazioni ci sono artisti che trattano diritti umani che vengono violati o non vengono rispettati”. Obiettivo portare i visitatori a scoprire il patrimonio storico e culturale del proprio territorio e non solo, ma cercando di andare oltre. “Un progetto che intende – precisa Rosalba Demetrio, presidente F.A.I Basilicata – che intende promuovere e favorire il dialogo interculturale tra persone provenienti da diverse aree geografiche di diverse culture. Un dialogo tra popoli che in questo momento ha più forza sul piano etico e morale”.

Oreste Roberto Lanza