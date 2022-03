L’area sarà arricchita da spazi verdi e dalla realizzazione di un centro polifunzionale

La Commissione Lavori Pubblici in merito al progetto di rigenerazione urbana che riguarda lo stadio XXISettembre‘Franco Salerno’ di Matera - redatto dal Consigliere Doria insieme ai consiglieri Morelli e Visaggi e approvato all’unanimità da tutti i consiglieri della Commissione - ha deciso: la sede dello stadio non cambierà. Facendo seguito al dibattito avvenuto nelle sedute della commissione consiliare Opere Pubbliche del Comune di Matera del 24.01.2022-04.03.202-08.03.2022, il presidente pro tempore della commissione Mariacristina Visaggi rende noto: “Punto fermo del dibattito consiliare è che il Campo Sportivo XXI Settembre- Francesco Salerno non subirà alcuna delocalizzazione: continuerà a svolgere le sue consolidate funzioni, al contempo, apprestandosi a vivere una nuova e proficua stagione della sua intensa vicenda urbana inaugurata nel 1933.Dopo ampio e proficuo confronto, la Commissione comunale Lavori pubblici ha appurato che, al momento, non esiste una vera e concreta proposta progettuale e non ci sono neppure precise valutazioni dimensionali e normative.La Commissione ha in ogni caso maturato una volontà politica precisa: conservare le funzioni sportive esistenti – tutte, non solo quelle dello stadio – arricchendo l’area con spazi verdi e potenziandola con la realizzazione di un centro sportivo polifunzionale che sia vis attrattiva per la cittadinanza 365 giorni l’anno, implementando così un rapporto virtuoso orientato a una necessaria e profonda ridefinizione dell’equilibrio tra urbanistica e strategie di sviluppo economico e modello di coesione sociale, con particolare riferimento al rione Piccianello ed alla sua rigenerazione ma, naturalmente, a beneficio dell’intera comunità.

Considerata la datazione storica dell’immobile, la Commissione ritiene doveroso evidenziare che sarebbe auspicabile provvedere non solo ad una verifica di vulnerabilità sismica e progettazione, bensì anche, se necessario, a prevedere mirati interventi di adeguamento sismico, di rifunzionalizzazione degli spazi, di dotazione impiantistica e tecnologica, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza degli eventi sportivi e in generale del pubblico spettacolo – altresì precisa - la Commissione ritiene che, nel pensare alle nostre città, ai temi della convivialità e della convivenza, nonché alle migliori relazioni di comunità, le persone devono tornare ad essere la misura delle nostre scelte, soprattutto nel dibattito relativo alle politiche territoriali. La Commissione ritiene, altresì, che si stia presentando l’occasione irripetibile per un atteso e opportuno ritorno alla centralità della politica nella definizione degli orientamenti della città”.

Il sindaco Domenico Bennardi aveva d’altra parte già dichiarato: “Lo stadio XXI Settembre Franco Salerno, deve intrecciarsi alle istanze di sviluppo e trasformazione urbana del quartiere Piccianello. Si deve pensare ad una struttura che va prima di tutto messa in sicurezza, in grado di accogliere un ampio insieme di funzioni, commerciali, sportive, ma anche culturali, e sociali, mettendo in moto processi di rigenerazione urbana e incidendo positivamente quindi su politiche e scelte urbane.

Non vogliamo farci trovare impreparati a possibili investitori che, al sentimento filantropico per lo sport, affianchino la volontà di fare impresa con ricadute positive sul territorio anche nell’ambito del lavoro e dell’occupazione giovanile. Questo è il senso che abbiamo voluto dare ai finanziamenti, relativi al fondo rotativo della Regione Basilicata, attraverso i quali, con percorsi partecipati e condivisi, realizzeremo all’interno di “Matera si Projecta”, la progettazione preliminare del “Parco dello Sport – XXI Settembre” e dell’ipotesi di una nuova “cittadella materana dello sport”.

Abbiamo chiesto all’Avv.Mariacristina Visaggi un approfondimento sulla questione.

Dal documento diffuso si evince, non solo la chiara volontà di non voler spostare in altra sede lo stadio di Matera, ma anche la volontà di mettere in campo importanti interventi di adeguamento sismico, di rivalorizzazione degli spazi, di dotazione impiantistica e tecnologica, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza degli eventi sportivi e in generale del pubblico spettacolo. Si sta già procedendo concretamente al fine di realizzare la volontà espressa?

“Confermo che si sta già lavorando nella direzione indicata dal documento di sintesi licenziato in modo unanime dalla ottava commissione consiliare Opere Pubbliche, già diffuso e fatto circolare. Anzitutto dando veste maggiormente formale e vincolante al documento licenziato dalla Commissione da me presieduta, trasformandolo in una mozione di indirizzo, ai sensi dell'art. 68 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, e quindi in un atto di indirizzo che il Consiglio Comunale ha il potere di esprimere verso il Sindaco e l'esecutivo cittadino tutto e che sarà presentato in seno alla seduta di Consiglio durante la quale si discuterà del Piano triennale delle Opere Pubbliche”.

Che azioni e quali impegni occorrono ora a suo avviso, per ridare splendore nel breve periodo a quello che è senza ombra di dubbio un presidio sportivo storico della città?

“Credo fermamente che lo stadio XXI Settembre-Francesco Salerno sia un presidio sportivo storico di gran pregio per la nostra comunità e credo altresì sia fondamentale che non resti solo tale, ma riceva nuova linfa vitale a beneficio del rione Piccianello e della cittadinanza tutta.

In questa direzione, per dare nuovo splendore allo stadio XXI Settembre-Francesco Salerno, i primi passi concretizzati vanno ravvisati nell'aver dedicato attenzione e spazio alla struttura stessa, nella presa d'atto delle condizioni precarie ed affatto dignitose in cui versa attualmente e nell'avvio di un processo di confronto partecipato, principiato in commissione e culminato, al momento, nel noto documento di sintesi.

Le azioni successive e necessarie, devono essere individuate, a mio avviso, nella trasformazione formale, con contenuto naturalmente inalterato, del documento in mozione di indirizzo consiliare, il cui stringente contenuto dovrà guidare la redazione dello studio di fattibilità della rigenerazione che si vuole attuare nell'area in discussione, come descritta e sintetizzata dalla commissione opere pubbliche”.

Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ci accennava tempo fa della volontà di realizzare un vero e proprio ‘Parco dello Sport’ nella città di Matera, potrebbe essere questa l’occasione giusta per realizzarlo?

“L'indirizzo politico formulato in seno alla Commissione Opere Pubbliche, partendo dalla centralità e dalla potenzialità dell'area su cui insiste lo stadio XXI Settembre-Franco Salerno, esprime una posizione chiara, che testualmente riporto:conservare le funzioni sportive esistenti - tutte, non solo quelle dello stadio – arricchendo l'area con spazi verdi e potenziandola con la realizzazione di un centro sportivo polifunzionale che sia vis attrattiva per la cittadinanza 365 giorni l'anno. In altri termini, desiderata principale è di implementare l'area realizzando un centro polifunzionale, che abbia come fulcro lo stadio, ma sia idoneo alla pratica anche di altri sport”.

Silvia Silvestri