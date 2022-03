L’idea è di una programmazione di una domenica al mese nel breve periodo e di due domeniche al mese nel medio periodo

A Matera è iniziato con successo domenica 27 marzo l’esperimento green a sostegno della mobilità sostenibile “Domeniche senza auto”. La successiva sarà il 3 aprile in occasione della 37^ edizione a Matera del Vivicittà. L’intento è quello di invitare cittadini e turisti a vivere in modo diverso la città, apprezzandola in un modo più sostenibile: a piedi, passeggiando o correndo, ma anche in bicicletta. L’idea dell’Amministrazione materana è quella di iniziare con una programmazione di una domenica al mese nel breve periodo e di due domeniche al mese nel medio periodo, ma l'obiettivo auspicato è quello di arrivare a tutte le domeniche senza auto, in modo graduale e sempre gradualmente aumentando le strade e le zone del centro interessate a questa semi pedonalizzazione. Semi-pedonalizzazione poiché comunque alcune categorie di utenti saranno restano autorizzati a circolare, tra cui trasporto pubblico e i disabili. Importante la presenza più consistente della polizia locale addetta a presiedere i punti di snodo ha luogo la deviazione del traffico, con il sostegno e l’aiuto dei volontari della Protezione Civile.

La sospensione temporanea della circolazione, domenica scorsa ha avuto luogo dalle ore 09:00 alle ore 13:00 in: via Lucana, tratto compreso tra via XX Settembre e via Gramsci; via XX Settembre (tratto compreso tra via Amendola e P.zza Vittorio Veneto); via Roma Sud; via De Sariis; via Spine Bianche (tratto compreso tra via De Viti De Marco e via Lucana). Esteso l’orario di attivazione della ZTL Stigliani, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. L’iniziativa dell’Amministrazione Bennardi è sostenuta dall’assessore alla mobilità Michelangelo Ferrara e dall’assessore all’ambiente Giuseppe Digilio ed è stata resa possibile grazie all’impegno della Polizia Locale guidata dal Comandante Paolo Milillo e dalle associazioni di volontariato della Protezione Civile. Il comandante della Polizia Locale di Matera, Paolo Milillo, ha dichiarato: “Questa sperimentazione ha dato buoni riscontri sia per la collaborazione da parte dei cittadini sia per il fatto che molti hanno approfittato per usufruire di spazi liberi dal traffico e quindi si può dire che la città ha risposto bene all’iniziativa che sicuramente sarà ripetuta prossimamente”.



Il settore dei trasporti ha un impatto significativo sull’ambiente, ma la mobilità sostenibile può rappresentare una soluzione in alcuni casi o perlomeno in alcune vie delle città, anche piacevole, al problema. Gli strumenti per raggiungere reali risultati nello sviluppo della mobilità sostenibile sono la tecnologia, l’innovazione, un’adeguata organizzazione dell’amministrazione ed opportuno assetto delle strade cittadine, ma anche il comportamento delle persone ha la sua rilevanza, quanto un’apertura della comunità ad un nuovo approccio, almeno nei giorni festivi, con la città. Quest’ultima, in particolare, gioca un ruolo chiave nel successo di un progetto del genere ed è per questo motivo che la sensibilizzazione al tema della sostenibilità e dell’impatto ambientale resta fondamentale.

Abbiamo voluto sentire in merito all’apprezzabile progetto in fase di attuazione, vantaggioso per l’ambiente quanto probabilmente per le persone, il sindaco di Matera Domenico Bennardi.

Il progetto potrebbe essere il primo passo per una riprogettazione anche materiale di alcune zone della città, per poter innescare nell’indole del cittadino materano il desiderio di adottare anche in altri giorni della settimana una nuova modalità di circolazione più agile e green?

Certamente, il progetto potrebbe essere il primo passo per un ripensamento generale delle abitudini in primo luogo dei cittadini e una riprogettazione anche materiale di alcune zone della città, se però le vie e strade del centro sono occupate in modo prevalente dalle auto, sia per il transito, sia per la sosta, le strade saranno sempre solo pensate come arterie di viabilità e non luoghi di socialità, di incontro, di passeggiate salubri. È un circuito vizioso, più auto in circolazione necessitano di più stalli, invece il futuro che immagino è quello di ridurre al minimo i parcheggi, per disabili, donne in gravidanza, ma favorire una viabilità continua, senza nemmeno necessità di marciapiedi. Almeno nelle principali vie del centro. Più aree verdi, più panchine, più tavolini per prendersi un caffè o leggere un libro. Ma anche nei quartieri storici, nelle periferie, se puntiamo sulle zone 30 è possibile rallentare e ridurre le auto, favorendo più mobilità condivisa e sostenibile, attraverso il trasporto pubblico.



Ci risulta che tempo fa si era pensato di includere nella lista delle vie chiuse al traffico la domenica anche via Annunziatella, come mai poi si è deciso di escluderla?

Via Annunziatella non è stata presa in considerazione in questa prima sperimentazione, ma sarebbe auspicabile che venga presa in considerazione quella strada, come anche altre, allargandosi a macchia d'olio, lo si può fare con gradualità, certe abitudini necessitano di sperimentazione e gradualità, alla fine più persone, cittadini, in circolazione a "passo d'uomo" e più si sostiene anche il commercio, oltre che la salute e la salubrità, per non parlare della sicurezza stradale.



È possibile immaginare che lo step successivo per una mobilità più sostenibile sia quello di creare un percorso ciclabile che dalla periferia o dalla zona industriale arrivi al centro?

Lo step successivo ma direi già avviato, è quello di aumentare le piste ciclabili. Nel PUMS adottato da questa amministrazione ci sono anche le ciclopedonali che permetteranno nei prossimi anni di arrivare attraverso la bicicletta dalle periferie al centro. Ci vorranno risorse e anni ma il futuro è ormai tracciato. Alcune delle nostre strade di Matera non si prestano alle piste ciclabili a causa della larghezza esigua, si può ovviare con le zone 30, condividendo gli spazi e riducendo la velocità si può avere una strada dove lentamente possono circolare auto, biciclette, podisti, pedoni, disabili e bambini.

Silvia Silvestri