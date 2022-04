Nella città dei Sassi seminario di studio prospettico e riflessioni partecipate del centro antiviolenza CE.IT.A Athena

‘Nel pomeriggio di ieri sabato 2 aprile presso la sala consiliare della Provincia di Matera, il Centro Antiviolenza Italiano CE.IT.A - ATHENA, nell’ambito delle sue attività promozionali e formative, ha ritenuto opportuno cercare utilmente di contribuire ad una sensibilizzazione costante in merito alle situazioni, purtroppo ancora attuali, di violenza psicologica e fisica, di abuso, di bullismo e di maltrattamenti nei confronti dei minori in ambito familiare e socio- scolastico , dedicando un apposito Seminario di studio prospettico e riflessioni partecipate.

Al Seminario hanno partecipato la scrittrice Emanuela Da Ros giornalista, docente e scrittrice italiana, specializzata in libri per ragazzi ed autrice del romanzo ‘Bulle da morire’, il Dirigente tecnico dell’USR di Basilicata Prof.ssa Rosaria Cancelliere, la Sociologa Antonella Minardi, l’esperta di inclusione e recupero dei minori Prof.Ssa Mariella Cosola, Mariangela Bruno Direttrice del Centro riabilitativo Imparola. Importante l’intervento di alcuni ragazzi, che attraverso poesie racconti ed esperienze indirette hanno raccontato delle tante sfumature che la violenza nei confronti dei ragazzi ha e l’intervento dell’attrice Annarita Del Piano, che proprio in questi giorni sta promuovendo in numerose sale cinematografiche d’Italia il pluripremiato film sulla violenza subita dalle donne e dai minori “Ho un solo Padre” di Luca Guardabascio.

Durante il seminario sono stati trattati i temi del maltrattamento infantile che comprende ogni forma di abuso e maltrattamento nei confronti di bambini, bambine ed adolescenti, incluso il bullismo ed il cyberbullismo. “Si tratta di fenomeni complessi per le loro caratteristiche, che sono assai diverse a seconda dell’età della vittima, della tipologia e della gravità della violenza, del contesto in cui avviene e della relazione tra la vittima e l’autore della violenza – ha raccontato nel corso dell’incontro Rosa Mastrosimone, presidente dell’Associazione promotrice dell’incontro - Marcata la differenza di genere: la maggioranza delle vittime sono infatti bambine e ragazze, con una percentuale che arriva addirittura al 65% dei casi”.

Dalle statistiche rilevate, la violenza sui minori è molto diffusa anche in Basilicata ma, al contempo, non è sempre facile rilevarla, sia per meccanismi culturali di minimizzazione e negazione del fenomeno, sia perché si caratterizza per verificarsi prevalentemente all’interno delle famiglie, col forte rischio di restare inespressa e invisibile, ampliando e cronicizzando i danni sul piano fisico e psicologico delle vittime. “Gli ultimi dati disponibili ci dicono che più del 90% degli abusi su minori avvengono tra le mura domestiche. La complessità del fenomeno rende molto difficile la sua rilevazione e emersione contribuendo a fare dell’abuso un vero e proprio “problema di salute pubblica” per l’impatto sul benessere fisico, mentale e sociale delle vittime, sul loro sviluppo e, più in generale, sulla società anche in termini di spesa sociale e sanitaria – ha sottolineato Rosa Mastrosimone - Per contrastare il fenomeno dell’abuso un primo passo importante è sensibilizzare e prendere coscienza e consapevolezza di quanto sia una realtà drammatica che tocca la nostra società, che purtroppo la violenza avviene all’interno delle comunità nelle quali viviamo e all’interno delle famiglie che la popolano e che non esiste un luogo che possa definirsi a rischio zero”.

Cosa si può fare per contrastare gli abusi sui minori? Un fattore di protezione importante è l’esistenza di una comunità forte in grado di fungere da sentinella e capace di promuovere attività di sensibilizzazione e supporto alle famiglie. Occorre insomma una rete sociale coesa e coerente, una comunità di cura che ponga sempre maggiore attenzione alla condizione dell’infanzia. Per questa ragione da tempo lavoriamo per promuovere sistemi di tutela nelle scuole, nelle comunità sportive e nelle comunità di cura in generale, intesi come quell’insieme di procedure e buone pratiche condivise all’interno di una organizzazione/ente o da una rete di organizzazioni o comunità, che hanno lo scopo di assicurare che queste stesse siano sicure e che i bambini con cui vengono in contatto siano sempre protetti e tutelati da maltrattamenti e abusi di cui potrebbero essere vittime da parte di persone adulte sia interne che esterne alle organizzazioni.

L’organizzazione nazionale di volontariato CE.IT.A. ATHENA, promuove Seminari volti alla sensibilizzazione verso queste crudeltà proprio per prevenire le violenze ed i maltrattamenti nei confronti dei minori e svolge attività di sostegno alla genitorialità attraverso laboratori e momenti di formazione sulla genitorialità positiva e l’educazione al rispetto perché siamo convinti che un modo per lavorare sulla prevenzione è sostenere chi si prende cura di bambini/e condividere modalità educative e di cura improntate al rispetto e alla non violenza’.

Nel corso dell’evento tanti gli interventi rilevanti. Alla domanda: Chi sono i bulli? Ha risposto la sociologa Antonella Minardi.

“Spesso altro non sono che ragazzi isolati ed emarginati che invece di cercare di stringere rapporti normali con i propri compagni, cercano di affermare la propria identità tramite atti di violenza allo stato puro contro coloro che vengono considerati più deboli. Gli atti di violenza legati al bullismo sono i più disparati: dal ricatto morale, alla richiesta di soldi per non essere picchiati, a scherzi talmente violenti e umilianti da creare in chi li riceve ferite profondissime e difficilmente rimarginabili. Il bullismo con l'avvento dei social network ha assunto anche una nuova forma, diciamo che in qualche modo si è evoluto e si è trasformato in cyberbullismo – continua la Minardi - Molti giovani dichiarano di non sentirsi al sicuro quando navigano in rete ma anche di aver paura di subire violenze psicologiche e bullismo al di fuori degli schemi virtuali. Emerge chiaramente anche il fortissimo disagio psicologico causato dai due anni di pandemia. Molti ragazzi temono l'isolamento sociale e la paura di soffrire di depressione. Infatti sono in forte aumento i disturbi psicologici e psichiatrici. Il dolore provocato dal bullismo e cyberbullismo, così come la sofferenza per la profonda solitudine provata in questo momento storico non può destare indifferenza da parte degli adulti. Gli adolescenti sono in allarme e chiedono a gran voce di essere ascoltati”.

Alla domanda: In cosa consiste il disagio giovanile? Quali sono le cause che lo provocano? Ha risposto l’esperta di inclusione e recupero dei minori Mariella Cosola.

“Si manifesta con una sofferenza di tipo psichico, una sofferenza diffusa e riconducibile a varie cause ed anche concause. C’è una probabile causa psicologica, cause familiari o socio-ambientali e poi ci sono cause spesso legate ad un disagio scolastico. In merito al disagio psicologico del minore, la violenza è sicuramente la causa maggiore di sofferenza, che non è solo quella fisica ma può essere psicologica, morale. Offese perpetrate nel tempo, accuse infondate, meschine insinuazioni, possono avere effetti particolarmente negativi sullo sviluppo di un ragazzo in crescita. Non mi stancherò mai di dire che situazioni del genere non vanno assolutamente accettate e subite come se fossero unica alternativa, perché la violenza è sempre da combattere, è un ostacolo alla crescita, non è la soluzione bensì è la causa di numerosi problemi. La violenza non deve passare per normalità – afferma con fermezza Mariella Cosola - È un’offesa alla dignità della persona che non è solo un valore, ma un diritto, un dono da preservare.

Nel corso della serata sono state conferite targhe ricordo ,quale riconoscimento per le magnifiche interpretazioni ed esecuzioni musicali e per le originali produzioni video, pittoriche e letterarie realizzate da alcuni studenti materani dietro la guida dei loro eccelsi docenti, al Liceo "Tommaso Stigliani" di Matera indirizzi Musicale, Scienze umane ed Economico- sociale, all’ Istituto Istruzione Superiore "A.Turi"-Matera, all’Istituto Istruzione Superiore "I.Morra" servizi Socio-Sanitari- Matera, all’Istituto Comprensivo "Torraca" Matera Primaria Marconi, all’Istituto Comprensivo "G.Pascoli" Scuola dell'infanzia ,S. Giovanni Da Matera, all’Istituto Comprensivo "D.Bramante" di Matera ed al Liceo classico “ E. Duni - Levi “ di Matera.

Silvia Silvestri