Il rione Piccianello è un quartiere della città di Matera che ha infinite possibilità di crescita, rione storico, costituisce un nodo urbanistico e strategico importantissimo per la città dei Sassi, ma anche questa Amministrazione come la precedente sembra sottovalutarlo. Da alcuni definito emergenza urbanistica della città di Matera, il quartiere è sede di importanti luoghi di ritrovo sia per i cittadini che per i turisti: dello Stadio, dell’ex stabilimento Barilla, di numerose scuole di prestigio, del mercato ortofrutticolo cittadino, della casa del Carro, dello storico reticolo di abitazioni costruite nel Dopoguerra.

Il rione Piccianello, attraversato dalla Fal, confina col Parco della Murgia ed è anche a pochi passi dalla Cava del Sole e dal Parco delle Cave, seppur a questi ultimi siti non è ancora collegato con dei percorsi adeguati anche ai pedoni. Il mulino Alvino, edificio di archeologia industriale su cui sembravano esserci grandi progetti, è finito con il diventare una sala ricevimenti come tante, ma restano aperti ventagli di possibilità per l’ex stabilimento Barilla, come per l’ex stazione di servizio Q8 di via Annunziatella e per quella che era la stazione di servizio IP di via Cererie, dove l’asfalto viene via a pezzi da diversi anni, ma su cui nessuno si esprime o si adopera adeguatamente.L’amministrazione materana non sembra avere l’ambizione di proporre un piano di rigenerazione per il quartiere oggi più vissuto della città, partendo magari dall’acquisizione dello stabilimento ex Barilla, o da una necessaria riqualificazione delle strade vicine infinite volte solo rattoppate, eppure, il Rione Mussolini ancora oggi affascina tecnici ed architetti di grande talento. Inoltre ci è giunta voce esistano già dei progetti, alcuni realizzati anche dagli studenti dell’Unibas, che potrebbero costituire il punto di partenza valido per programmare il futuro di una parte della città da grandi potenzialità.Dopo il 2019, Matera, città simbolo della resilienza, arrivata in aeroporto sembra non voler decollare e si lascia trascinare dal solo patrimonio archeologico, storico e culturale legato ai Sassi. Il Pnnr è un’importante risorsa ma rischia di andare sprecata visto che il Comune ha annunciato di voler candidare a finanziamento il progetto escluso dall’assegnazione dei fondi del PinQua, in aggiunta a quello che dev’essere ritenuto il fiore all’occhiello del programma: la lombrico-compostiera. Il Pnnr dovrebbe servire a cambiare ed a migliorare la città, sarebbe un peccato se non fosse utilizzato proprio in questa fase di opportunità.

Silvia Silvestri