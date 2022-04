1.556 comuni (il 19,7% del totale) non hanno fornito la rendicontazione relativa alle multe elevate per violazioni al Codice della strada

Il business delle multe rappresenta in Italia un forziere da circa 3 miliardi di euro annui, alimentato da ben 2,5 milioni di contravvenzioni che ogni anno, secondo i dati Aci-Istat, sarebbero elevate dai circa 8mila autovelox installati sul territorio.

In base ai numeri che emergono da un rapporto fornito dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile alla Commissione Trasporti di Montecitorio, ad oggi 1.556 comuni (il 19,7% del totale) non hanno fornito la rendicontazione relativa alle multe elevate per violazioni al Codice della strada, nonostante la legge imponga a ciascuna amministrazione di consegnare al governo entro il 31 maggio di ogni anno una relazione telematica sugli introiti delle sanzioni stradali, anche quelle elevate tramite autovelox, e di pubblicare sul sito dell’amministrazione locale i dati contenuti nella relazione stessa entro un mese dalla data di consegna.Tra le quindici amministrazioni provinciali che, ad oggi, secondo il Ministero delle Infrastrutture non ha presentato la rendicontazione relativa all’uso corretto dei proventi delle multe stradali, oltre a Foggia appare anche Matera. Il focus riguarda il 20% dei comuni italiani, 3 città metropolitane e 317 unioni di comuni. Con una cifra già stimata di circa 3 miliardi di euro. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile studia una "contromossa": «Qualora l’ente non trasmetta la sopra menzionata relazione ovvero utilizzi i proventi in modo difforme da quanto previsto dal codice della strada, la percentuale dei proventi spettanti è ridotta del 90 per cento per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze».Inadempienti le città metropolitane di Catania, Messina e Reggio Calabria, oltre a 15 amministrazioni provinciali: Matera, Foggia, Aosta, Belluno, Bolzano, Campobasso, Crotone, L’Aquila, Nuoro, Oristano, Rieti, Rovigo, Sud Sardegna, Teramo, Verbano-Cusio-Ossola.

Silvia Silvestri