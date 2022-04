Risveglio fuori dall’ordinario per i materani: una sfilata di mongolfiere ha colorato il cielo dalle prime luci dell’alba

Ci sono posti nel mondo, come la Basilicata e la splendida città di Matera, che almeno una volta vanno visitati per lo spettacolo unico che offrono e per le emozioni che possono trasmettere, ma ci sono anche esperienze che stuzzicano la fantasia, soprattutto se a prima mattina, alzando gli occhi al cielo, una sfilata di mongolfiere regalano uno straordinario ed affascinante panorama. Il risveglio dei materani questa mattina è stato davvero unico. Bellissime mongolfiere dai colori sgargianti hanno attraversato dalle prime luci dell’alba il cielo della città di Matera. Un panorama mozzafiato per chi ama bere il primo caffè della giornata alla finestra o sul terrazzo.



Con la primavera se nei prati fioriscono fiori, ecco che nel cielo materano tornano le meravigliose mongolfiere colorate. La murgia materana e l’intera città di Matera offrono un territorio unico tutto da scoprire anche per chi lo vive già da anni e sicuramente ammirarlo da una mongolfiera regala, ai fortunati aviatori e passeggeri, un fascino unico quanto esclusivo. L’atmosfera romantica, i colori delle mongolfiere e le fiamme dei bruciatori, non hanno meravigliato solo i fan del volo in mongolfiera, ma anche chi le ha ammirate dalla terra ferma: i turisti della città dei Sassi, i bambini mentre andavano a scuola ed hanno accompagnato molti materani anche a lavoro.

Silvia Silvestri