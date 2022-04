All'interno del manufatto sono state incollate una ventina di intenzioni trascritte su carta dalle famiglie amatriciane

Completato il crocifisso del maestro cartapestaio materano Eustachio Santochirico destinato alla comunità di Amatrice. L’arte, attraverso un dono, unisce due comunità distanti ma spiritualmente da anni ormai vicine. Stupisce scoprire che il solo materiale utilizzato per la realizzazione di quest’opera ricca di dettagli sia la sola cartapesta ma incanta la cura dei particolari e la grande dedizione che chiaramente esprime. L’artigiano Santochirico, seppur ha iniziato a lavorare al crocifisso a dicembre ed inizialmente in pochi ritagli di tempo, ha completato l’opera in soli quattro mesi di lavoro, supportato dalla collaborazione dei ragazzi del laboratorio Oltre l’Arte e di alcuni bambini del doposcuola organizzato con la Virtus Matera.

La condivisione, la fraternità, la gratuità e la sostenibilità sono i pilastri su cui si fonda il lavoro dell’arista materano, che ha iniziato l’opera in segno di gratitudine per aver conosciuto proprio ad Amatrice la sua fidanzata e futura sposa quanto nella speranza che la Cattedrale distrutta nel terribile terremoto del 2016, sia presto riaperta ai fedeli. La fede lega ed abbellisce e da Matera ecco pronto a partire un altro messaggio di grande speranza. "Quest'opera è stata pensata e realizzata per essere donata alla comunità di Amatrice come segno di profonda gratitudine per la bellissima esperienza vissuta nel lavoro sociale svolto nel 2017, un legame come la popolazione che ci unisce oltre il tempo e le distanze.-ci racconta il maestro Santochirico - All'interno del manufatto sono state incollate una ventina di intenzioni trascritte su carta dalle famiglie amatriciane che Simona, Samuele ed Enrico hanno fatto arrivare nel nostro laboratorio di Artigianato Solidale. Con Maria Chiara saremo sempre grati alla comunità del centro Italia perché proprio tra le macerie di Amatrice è iniziata la nostra storia”.

