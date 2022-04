Assegnate nuove deleghe di dipartimento nella città dei Sassi

Si è svolta, presso l’Hotel San Domenico martedì 12 aprile 2022, la prima assemblea generale degli iscritti al circolo cittadino di Matera di Fratelli d’Italia. Alla presenza di diversi tesserati e con la partecipazione di alcuni membri del Direttivo Cittadino sono intervenuti nell’ordine la Coordinatrice cittadina Annamaria Guerricchio, i consiglieri comunali Augusto Toto e Mario Morelli ed il consigliere regionale nonché Coordinatore Regionale di FDI Basilicata Piergiorgio Quarto. «Come coordinatore sono molto soddisfatto perché il partito sta lavorando sull’ascolto e condivisione di persone che hanno a cuore il valore della buona politica fatta di missione, servizio e responsabilità nei confronti della propria città e del proprio territorio» dichiara Piergiorgio Quarto.

Fratelli d’Italia riconosce la grande importanza di questi incontri come strumento di crescita verso un percorso condiviso, costruttivo e corale da declinare in attività di Partito sempre più ad alto livello. Il fine principale è l’ascolto delle testimonianze, delle segnalazioni e delle proposte da parte di tesserati e sostenitori, ma anche la rappresentazione da parte di eletti e figure istituzionali di Partito dell’attività politica messa in campo a livello cittadino e regionale. Durante la serata sono state assegnate tre nuove deleghe: ad Antonio Trivisani va la delega per lo “Sport e Disabilità”, a Valeria Gucci va la delega alle “Politiche Giovanili”, ad Antonio Coscia va la delega a “Mobilità e Trasporti”. Tre persone dal grande valore umano e professionale le cui esperienze di vita e capacità saranno un valore aggiunto preziosissimo per il Partito e per la comunità tutta. Antonio Trivisani è un atleta paralimpico che da anni, con coraggio e generosità, si distingue in diverse discipline sportive dando esempio di tenacia, resilienza e forza d’animo.

Valeria Gucci è laureata in Lingue e Letterature straniere, specializzanda in musicologia al Conservatorio di Salerno, insegnante impegnata tra l’altro nel sostegno di ragazzi con difficoltà. Antonio Coscia è un funzionario tecnico delle FAL in pensione, già impegnato attivamente da un anno in Fratelli d’Italia Matera. A loro tre vanno le congratulazioni da parte del Direttivo cittadino, della Coordinatrice cittadina Annamaria Guerricchio e del Coordinatore Regionale Piergiorgio Quarto ed un augurio a svolgere il loro nuovo impegno con la devozione e la passione che hanno mostrato nei loro percorsi di vita e professionali.