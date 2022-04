Non solo turisti italiani, ma anche stranieri europei e d’oltre oceano. Pochi posti ancora disponibili per i prossimi mesi

Matera a Pasqua e Pasquetta è stata presa letteralmente d'assalto da turisti e visitatori provenienti da tutt’Italia e dall’estero. Nonostante il clima incerto, i turisti non hanno esitato a raggiungere Matera. «I riscontri per la Pasqua sono buoni, le strutture sono piene, non siamo ai livelli del 2019 ma siamo certamente in una situazione migliore del 2021, speriamo che continui così anche per il resto dell’anno. I riscontri ad esempio per i prossimi ponti e per maggio sono confortanti». È la dichiarazione di Tommaso Mariani presidente del Consorzio Albergatori di Matera che comprende circa 40 strutture che rappresentano il 30 per cento della capacità ricettiva della città sotto il profilo dei posti letto. Insomma un polso importante dell’attenzione che già negli ultimi giorni è palpabile nel senso che le presenze in città sono visibili. Un risultato che non si discosta dal passato ma che di certo in un contesto complicato come quello degli ultimi mesi e con un marzo non certo positivo sotto il profilo delle presenze risulta una fondamentale iniezione di fiducia. «Ora bisognerà capire come si evolverà anche il resto dell’anno ma questi primi dati che abbiamo ci fanno ben sperare» dichiara Mariani. I dati confermano che la città, dei Sassi e del patrimonio storico e culturale più importante d’Italia, avrà numerosissime presenze anche nelle prossime festività. Incisivo il ritorno, dopo i difficili ultimi anni, anche di molti turisti stranieri sia europei sia provenienti anche da altri continenti: francesi, tedeschi ma anche americani, australiani. Il movimento turistico a Matera appare dunque concreto e non mancano anche le prenotazioni last minute sui motori di ricerca classici seppur questo come anche il prossimo mese le strutture che hanno ancora posti disponibili sono pochissime.

Chiese rupestri chiuse a Matera, sindaco Bennardi: “Unico neo delle festività pasquali nella città dei Sassi a cui stiamo lavorando per cercare una soluzione, è la chiusura delle chiese rupesti - dichiara il sindaco Domenico Bennardi - Alcune dei principali attrattori del patrimonio mondiale di umanità, le chiese rupestri non sono ancora fruibili, non tutte ma una buona parte. In merito al Parco tematico della Civiltà Rupestre e quindi del Parco della Storia dell’Uomo, stiamo ormai quotidianamente stimolando gli uffici e la stazione appaltante nel procedere verso l’ultimazione nel modo più celere possibile, ma con la massima attenzione ad un’area diffusa che non smette di stupire tra tombe scoperte e altre situazioni che richiedono un confronto costante con la Soprintendenza in tempi e procedure che vanno rispettati. Sempre più frequenti ormai e orientati a tale scopo, i sopralluoghi di assessori e Sindaco compreso nei cantieri Invitalia.

Discorso diverso è per le sette chiese rupestri presenti a Murgia Timone, il cantiere è stato recentemente consegnato e anche lì, vorrei ricordare, che la preoccupazione di molti, associazioni, diversi consiglieri comunali di opposizione era quella della revisione, se non del ripristino dei luoghi, qualcuno auspicava non solo di ritardare la consegna dei lavori ma addirittura di rifiutarla – scrive in una nota il sindaco Bennardi - Non intendo individuare ora responsabilità, o biasimare né l’operato né le sensibilità verso un’area a cui tutti teniamo moltissimo, sensibilità comune, ma in più di un’occasione e nello stesso consiglio comunale, io stesso ho espresso l’urgenza di pensare anche al futuro, chiedendo che la comunità potesse prendere possesso prima possibile dell’area ultimandone la cantierizzazione e formalizzandone la consegna, comunità fatta di guide turistiche, di associazioni ma anche di Ente Parco che ricordo ha attualmente in capo la gestione dell’area, comprese le chiese rupestri “chiuse” – conclude il sindaco - Condivido l’auspicio del Presidente dell’Ente Parco, la fruizione di questi luoghi deve essere una priorità per tutti. E’ necessario che si mettano da parte diffidenze o peggio ancora personalismi, e cercare nel rispetto delle norme e dei regolamenti di procedere quanto prima ad una regolamentazione, anche di tipo provvisoria, sperimentale, ritengo che siamo ancora in tempo, in attesa che venga espletato il bando definitivo di gestione”.

