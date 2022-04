Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Dopo aver affascinato l’ambasciatore cinese Li Junhua e il principe Alberto, in arrivo in città il presidente dell’Albania, Ilir Meta

A Matera il principe Alberto II di Monaco è stato ospitato in un esclusivo albergo nel cuore dei rioni Sassi. Dopo aver visitato alcune città pugliesi, la tappa a Matera è stata definita “irrinunciabile”. Il principe questa mattina sarà ricevuto in Prefettura prima di ripartire,questa volta per raggiungere Alberobello, ultima tappa del suo tour tra Puglia e Basilicata.

Fortunatamente questa mattina non sono previste le forti raffiche di vento che hanno accolto il principe ieri sera, Matera, città di cultura e rinascita, splende sotto un caloroso sole primaverile ed pronta a mostrare i suoi tesori e la sua ormai rinomata ospitalità ai suoi nuovi graditi ospiti. La città lucana più ambita in questa primavera 2022, si conferma tappa imprescindibile e dopo aver accolto nelle scorse ore l’ambasciatore cinese Li Junhua, e il principe Alberto II di Monaco, stamani attende il presidente dell’Albania, Ilir Meta.

Silvia Silvestri