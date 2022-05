20 e 21 maggio: due giorni dedicati all’olio di olivaa Km 0 con workshop tematici sull’extra vergine di oliva

È stata inaugurata oggi nell’Oliveto Comunale di Matera, in via del Toro, la prima di due giornate dedicate all’olio di oliva locale, con workshop tematici, sezioni di studio sulla qualità organolettica dell’extra vergine di oliva. L’Oliveto Comunale, in coerenza con quanto approvato dal nuovo Piano del Verde, è stato affidato dal Comune di Matera alle cure dell’Associazione Slow Food di Matera insieme alla quale, è stato avviato un programma di collaborazione dedicato alla riqualificazione degli oliveti e alla promozione del territorio in ambito enogastronomico. Nei due giorni dedicati all’oliveto si susseguiranno diverse attività didattiche per gli studenti dell’Istituto Agrario e Alberghiero “Turi” di Matera, oltre che dell’IIS Isabella Morra. Questa mattina erano inoltre presenti anche le ragazze della classe quarta del settore “Moda” dell’ IIS “Isabella Morra”, le quali hanno presentato ed esposto nell’oliveto alcune loro opere artistiche dedicate ed ispirate all’oliveto e all’evento in corso.

Nella corso della mattinata odierna, ai saluti del sindaco Domenico Bennardi e alla sua partecipazione attiva ad un workshop artistico svolto da una classe di studenti della scuola media Torraca, la quale ha realizzato in loco, anche insieme al sindaco, una serie di disegni artistici espressione di personali interpretazioni dell’albero di olivo, è seguita la dimostrazione pratica della potatura degli ulivi, con la partecipazione di una classe dell’Istituto Tecnico Agrario “Briganti” di Matera, lezione in campo che ha preceduto l’assaggio qualitativo dell’olio, guidato dai consigli esperti del professor Emanuele Frascella, fiduciario dell’Associazione Slow food Matera, a cui hanno partecipato attivamente i ragazzi dell’IIS Alberghiero “A.Turi” di Matera, preparando per tutti “La Merenda nell’Oliveta” con pane materano e numerosi prodotti tipici locali tra cui taralli, salame e ricotta fresca, il tutto accompagnato ed esaltato dal protagonista dell’evento, ovvero, l’olio extra vergine di oliva a Km 0, che è stato degustato dagli ospiti e da coloro che hanno partecipato ai lavori, inclusi il sindaco Bennardi e l’assessore Digiglio.

“Merenda nell’Oliveta” consente di far vivere ai partecipanti, compresi naturalmente anche i residenti di questo quartiere, un’esperienza del paesaggio olivicolo raro da vivere in città – dichiara il sindaco Bennardi - Oggi da soli o in compagnia, è più che piacevole trascorrere una giornata all’aria aperta immersi in questo paesaggio, riscoprendo il valore della convivialità e dello stare insieme alla scoperta anche di luoghi suggestivi e meno conosciuti. L’impegno di questa amministrazione è puntare sulle nostre eccellenze agroalimentari, la triade più volte citata di olio, vino e pane, anche attraverso questi circuiti e reti nazionali in cui Matera deve inserirsi sempre di più. Siamo convinti che il turismo enogastronomico contribuisca e non poco alla destagionalizzazione dei flussi turistici in città. Un ringraziamento all’associazione Slow Food di Matera partner del progetto”. Un appuntamento che si rinnova per il secondo anno di seguito, quello dedicato all’olio di oliva nella città dei Sassi e che ricade nel calendario di attività che l’Associazione Nazionale Città dell’Olio ha organizzato in molte città d’Italia. Un’occasione di riflessione che si sposa con una politica di promozione del paesaggio e del territorio, in grado di sviluppare turismo dell’olio e dell’agroalimentare di qualità.

Slow Food è una grande associazione internazionale no profit che si impegna da sempre a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi lo produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni. Slow Food Matera oggi ha egregiamente presentato la passione e la dedizione che ruotano intorno alla produzione di olio di oliva ed alla delicata quanto affascinante capacità di cogliere sfumature e valori aggiunti legati ad un prodotto di punta del territorio.

“Riconoscere la qualità dell’olio e comprendere il valore può rappresentare a tavola quanto sul mercato è uno stimolo a coltivare la passione per il cibo sano e il rispetto dell’ambiente” afferma il professor Frascella. Un bene da tutelare, salvaguardare e, allo stesso tempo, trasformare in risorsa per tutto il territorio materano - afferma l’Assessore Digilio – è importante promuovere una comunità di esperti e cultori della materia in grado di generare coinvolgimento, socialità e attrattiva a favore delle politiche dell’agroalimentare ed enogastronomiche di qualità”. Nel pomeriggio è seguito il dibattito moderato dall’assessore Digiglio, a cui hanno preso parte i docenti universitari ed esperti della materia, tavola rotonda a cui è intervenuta anche l'Avv. Maria Pistone, assessore alle attività produttive, sulle prospettive sulla crescita e lo sviluppo del mondo agricolo locale. Domani è in programma l’apertura pomeridiana degli stend espositori, un incontro letterario conviviale “Novellolio” ed alle 21:00 il concerto del gruppo musicale TerraMùt.

Silvia Silvestri