Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Appuntamento imperdibile il 4 agosto, nella Cava del Sole

Il cantautore e compositore italiano con cittadinanza francese, Riccardo Cocciante, interprete di numerosi brani simbolo della cultura musicale italiana, farà tappa a anche a Matera nel corso dell’estate 2022. Dal 19 luglio al 6 agosto sono stati calendarizzati dall’artista pochi ed esclusivi concerti in Italia e solo nei luoghi più belli della storia e dell’architettura del nostro Paese, scelti meticolosamente per il loro fascino e significato non solo culturale, ma anche simbolico: dalla Piazza degli Scacchi di Marostica ai Sassi di Matera dove si esibirà il 4 agosto, nella Cava del Sole. Appuntamento quindi imperdibile.

Bella senz’anima, Margherita, Quando finisce un amore, Se stiamo insieme, sono solo alcuni titoli del repertorio che porterà con se l’artista. Compositore acclamatissimo dell’opera popolare “Notre dame de Paris”, da anni tra i lavori più seguiti nel mondo, si esibirà dal vivo accompagnato da alcuni tra i più grandi musicisti della scena musicale italiana con l’Orchestra sinfonica “Saverio Mercadante” diretta dal Maestro Leonardo de Amicis.