Realizzate 40 mobilità, tra docenti e staff, del liceo materano in Inghilterra, Germania, Spagna, Polonia, Malta, Grecia

Il Liceo “Tommaso Stigliani” di Matera è pronto per l’evento di chiusura del progetto europeo ERASMUS+ KA1, mobilità docenti e staff, “Muoversi per crescere” che ha visto la realizzazione di 40 mobilità docenti e staff del nostro liceo in Inghilterra, Germania, Spagna, Polonia, Malta, Grecia da novembre 2019 a maggio 2022. Vinta quindi la sfida di concludere un progetto che ha superato con tenacia le difficoltà e i momenti di forzato stop imposti dall’inaspettato lockdown prima e dalla pandemia COVID-19 poi. Giovedì 16 giugno, come da allegato programma, l’evento di chiusura progetto e relazione alla stampa delle ricadute del programma europeo ERASMUS+ e delle opportunità che tale programma ha offerto a tutti coloro che ne hanno beneficiato. L’evento di chiusura sarà anche l’occasione di presentare e lanciare il Progetto di Accreditamento quinquennale già accordato dall’Agenzia Nazionale ERASMUS+ INDIRE al nostro liceo. Accreditamento che consentirà mobilità all’estero per circa 150 studenti dello “Stigliani” nei prossimi anni.

Ancora una volta il nostro Liceo si dimostra scuola non solo vicina al territorio di prossimità, ma aperta ad orizzonti di respiro nazionale e transnazionale, in un’ottica moderna ed europea. L’incontro di follow-up odierno segna il passo con la ripresa di eventi ERASMUS+ in presenza, quali ad esempio l’inaugurazione ufficiale della nuova rete coordinata da INDIRE il 10 maggio all’interno del Festival d’Europa di Firenze. Le opportunità europee per il mondo dell’istruzione scolastica possono contare su un’arma in più per coinvolgere le scuole del nostro Paese con gli Ambasciatori Erasmus+ Scuola. Sono oltre 260 tra docenti, dirigenti e staff scolastico, esperti di progettazione europea per la scuola, nominati Ambasciatori del Programma europeo per il settore Istruzione scolastica dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire.

PROGRAMMA EVENTO DI CHIUSURA PROGETTO

Ore 18:00: Saluti di benvenuto:

Dirigente Liceo “Tommaso Stigliani”, Matera, Rosanna Papapietro

Presentazione progetto “Muoversi per crescere”

Accoglienza musicale, a cura degli studenti dell’indirizzo Musicale del Liceo “Stigliani”

Ore 18:15: Saluti istituzionali:

Sindaco di Matera, Domenico Bennardi

Dirigente Polo Museale Matera, Annamaria Mauro

Assessore Cultura, SASSI e Cinema - Comune di Matera, Tiziana d’Oppido

Ore 18:30: Il ruolo dei progetti ERASMUS + nella scuola in un’ottica europea e transnazionale:

Debora Infante, Dirigente USR Basilicata e Referente istituzionale Erasmus+USR Basilicata

Ore 18:45: Il raccordo MIUR, Uffici Scolastici, Scuole ed Enti locali per il miglioramento dell’offerta formativa Angela Tiziana Di Noia, Dirigente USP Matera

Intervallo musicale, a cura degli studenti dell’indirizzo Musicale del Liceo “Stigliani”

Ore 19:00/20:00: Esperienze di Mobilità docenti e personale scolastico, ricadute nella didattica e prospettive. La parola al gruppo gestione progetto e ai beneficiari di mobilità transnazionale del Liceo “Tommaso Stigliani”.

Silvia Silvestri