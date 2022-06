Alla benedizione del carro il 23 giugno nessun cavaliere si è recato in costume in segno di protesta

Sono iniziati i festeggiamenti dell’edizione 633 in onore di Maria Santissima della Bruna, patrona di Matera. Con la solenne novena dedicata alla Madonna e la benedizione del Carro trionfale nella fabbrica del Carro, finalmente i materani realizzano che la festa è ormai alle porte. Dopo il giro per le vie cittadine del Concerto Bandistico “Città di Matera” e la Santa Messa in piazza San Francesco d’Assisi con i residenti delle Parrocchie San Giuseppe Artigiano, Cattedrale e i rappresentanti dell’Associazione Maria SS. della Bruna, della Confraternita I Pastori della Bruna, dell’Associazione Cavalieri di Maria SS. della Bruna, degli Angeli del Carro, dei Pastori dell’Anima e dell’Unitalsi, la statua della Madonna della Bruna, dopo una breve processione che ha interessato via San Francesco, via del Corso, via delle Beccherie e via Duomo, è stata trasferita in Cattedrale.

Così si è concluso il programma religioso del primo giorno dedicato alla Novena per la Madonna della Bruna. I messaggi religiosi di Don Francesco Di Marzio e Monsignor Pino Caiazzo e il saluto istituzionale del sindaco di Matera Domenico Bennardi hanno anticipato una presentazione speciale del carro trionfale, ideata e realizzata dal light designer Carlo Iuorno. Monsignor Caiazzo ha benedetto ieri il carro, realizzato già per l’edizione 2020 dall’artista Eustachio Santochirico in collaborazione con i falegnami Egidio e Francesco Digilio di “Legno e design”, materani originari di Accettura, Gennaro Andrulli e Claudia Passarelli e un gruppo di ragazzi diversamente abili della Cooperativa Oltre l’Arte: Nicolò Montemurro, Massimo Matera, Nicola Andrisani, Raffaele Calabrese, Rosanna Larato e Isabella Loreto, seguiti dai tutor Pina Cetani e Bruna Barbaro. Alla benedizione del 23 giugno nessun cavaliere si è recato in costume, in segno di protesta rispetto alle nuove norme sulla sicurezza disposte in Prefettura dal Comitato di Pubblica Sicurezza. Segnale chiaro di disapprovazione quello dei cavalieri nei confronti di quanto stanno proponendo i responsabili della sicurezza a danno dell’Associazione, della figura dei cavalieri, ma anche della storia, dell’immagine secolare dell’intera festa e del senso suo più profondo di questa.

Grande delusione è stata già esposta anche ufficialmente da parte dell’Associazione Cavalieri di Maria Santissima della Bruna, infatti, in merito alla scorta del Carro trionfale da piazza Duomo a piazza Vittorio Veneto, si attende ancora la loro decisione su come intenderanno procedere, poiché è ad oggi senza ombra di dubbio rifiutata l’idea di abbandonare la scena della festa dopo i tre giri in piazza Duomo e molto prima di Piazza Vittorio Veneto. Nonostante l’incontro con il Sindaco Bennardi, la proposta fatta dai responsabili della sicurezza resta la seguente: i Cavalieri la sera del 2 luglio 2022 potranno partecipare ai tre giri in Piazza Duomo e, dopo la deposizione della statua della Madonna nella Cattedrale, potranno anche andare dietro al Carro Trionfale verso Piazza Vittorio Veneto, ma soltanto fino all’arrivo in Piazza San Francesco d’Assisi. Infatti, una volta arrivati in Piazza San Francesco dovranno svoltare a destra e fermarsi a stazionare davanti alla ex Banca d’Italia fino alla fine dello “strazzo” del Carro Trionfale. I cavalieri sperano fiduciosi che qualcosa possa ancora essere rivisto ed hanno a riguardo, con un comunicato, esortato il sindaco Bennardi, gli assessori, i politici e i cittadini materani a continuare a sostenere i Cavalieri e la loro idea della festa, perché sostenendo i Cavalieri si difendono al contempo tradizioni e la cultura antichissima della città di Matera.

DI SEGUITO IL PROGRAMMA UFFICIALE DELLA FESTA:

DAL 24 GIUGNO AL 1° LUGLIO

Piazzetta del Carro Trionfale (Rione Piccianello)

ESPOSIZIONE AL PUBBLICO DEL CARRO TRIONFALE

Mattina ore 9.30 – 12.30;

Pomeriggio ore 17.30 – 22.00

VENERDÌ 24 GIUGNO

Residenza Monsignor Brancaccio Serra Rifusa – Matera

Ore 10.00

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino e momento di preghiera.

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Predicatore: Don Enzo Appella

Parrocchie: San Pio X, Santi Pietro e Paolo al Sasso Caveoso

Rettorie: Santa Lucia e Santa Chiara

Gruppi e movimenti:

Associazione dell’Adorazione Perpetua in Santa Lucia alla Fontana, Cammino Neocatecumenale, Milizia dell’Immacolata di San Massimiliano Kolbe, Movimento dei Focolari.

Piazza Vittorio Veneto / Evento Collaterale

Manifestazione sportiva "Minibasket in Piazza" organizzato dalla “Pielle Matera”

Ore 9.00

Fase finale del torneo internazionale "Minibasket in Piazza"

Ore 20.00

Accensione delle luminarie artistiche e disputa della finalissima

Ore 21.30

Premiazione.

SABATO 25 GIUGNO

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da

S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Predicatore: don Enzo Appella.

Parrocchie: Immacolata, San Vincenzo

de’ Paoli, Maria SS. Addolorata, Sant’Antonio da Padova.

Gruppi e movimenti:

Associazione “Figli in Cielo”, Centro di Aiuto alla Vita, Centro Sportivo Italiano, CISOM Matera, Gruppo Volontariato Vincenziane, Protezione Civile, Scout Agesci Matera.

DOMENICA 26 GIUGNO

Casa Circondariale di Matera

Ore 9.00

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino e momento di preghiera.

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo

Predicatore: don Enzo Appella

Santuario: San Francesco da Paola.

Gruppi e movimenti:

Arciconfraternita di San Francesco da Paola, Movimento di Spiritualità Vedovile Speranza e Vita, Terzo Ordine dei Minimi, Confraternita di Gesù Flagellato e Maria SS. Annunziata.

LUNEDÌ 27 GIUGNO

GIORNATA EUCARISTICA

Basilica Cattedrale

Ore 9,00

Celebrazione Eucaristica ed esposizione presieduta da don Angelo Gallitelli, Parroco della Cattedrale Adorazione personale dalle 9,30 alle 19.00

Ore 19,00

Adorazione comunitaria presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo.

DAL 27 AL 30 GIUGNO

Festa di “Avvenire”

Piazza San Francesco D’Assisi

Ore 20.30

Organizzato da Conferenza Episcopale di Basilicata e dall’Associazione Giovane Europa.

MARTEDÌ 28 GIUGNO

Residenza Villa Anna

Località San Francesco – Matera

Ore 10.00

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino e momento di preghiera.

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da

S.E. Mons. Salvatore Ligorio Arcivescovo

Metropolita di Potenza-Muro Lucano- Marsico Nuovo Parrocchie: Cristo Re, San Giacomo, Sant’Agnese, Santa Famiglia

Santuario: Santa Maria della Palomba.

Gruppi e movimenti: Apostolato della Preghiera, Associazione “Amici della Grotta di Lourdes”, Ordine Francescano Secolare, Comunione e Liberazione, Comunità terapeutica “Casa dei Giovani”.

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO

Piazza Giovanni XXIII Chiesa San Pio X

Ore 17.00

Raduno dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna.

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da don Enzo Appella

Parrocchie: Maria Madre della Chiesa, San Rocco, Maria SS. Annunziata in Picciano.

Gruppi e movimenti:

Azione Cattolica, Caritas, Gruppi di Preghiera San Pio da Pietralcina, Rinnovamento nello Spirito, Terre di Luce, Ordine Secolare Carmelitano, Residenza Monsignor Brancaccio.

Ore 19.30

Sfilata dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna

Percorso: Piazza Giovanni XXIII, via Parini, via Manzoni, via Nazionale, via Annunziatella, via XX Settembre, via Lucana, via Roma, via XX Settembre, via Annunziatella, via Nazionale, via Manzoni, via Parini, piazza Giovanni XXIII.

Piazza Vittorio Veneto

Ore 20.00

Cassa armonica

Concerto musicale dell’Istituto comprensivo G. Minozzi - N. Festa diretto dal prof. Raffaele Esposto.

Organizzato da

Istituto Comprensivo G. Minozzi - N. Festa.

Ore 21.00

Accensione delle luminarie Spettacolo di luci a ritmo di musica, della premiata ditta “Faniuolo Light Emotion” Putignano (BA).

Le luminarie del centro storico saranno accese quotidianamente dalle ore 21.00 alle ore 00,30 dal 29 giugno al 10 luglio.

GIOVEDÌ 30 GIUGNO

Sul percorso festa

Ore 9.00/24.00

Primo concorso Madonnari Città di Matera

“La rievocazione storica della festa di Maria SS. della Bruna”.

Ospedale Madonna delle Grazie

Ore 10.00

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino e momento di preghiera.

Basilica Cattedrale

Ore 18.30

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Salvatore Ligorio

Arcivescovo Metropolita di Potenza-Muro Lucano- Marsico Nuovo

Parrocchie: Maria SS. Annunziata in Piccianello, Sant’Agostino, San Giovanni da Matera, San Paolo Apostolo.

Gruppi e movimenti:

Movimento Famiglia e Vita, Serra Club, Croce Rossa.

VENERDÌ 1LUGLIO

Sul percorso festa

Ore 9.00/24.00

Primo concorso Madonnari Città di Matera

“La rievocazione storica della festa di Maria SS. della Bruna”.

“Giorno della Città”

Ore 8.30 - 20.00

Giro per le vie cittadine del “Gran Concerto Bandistico Città di Conversano” (BA).

Piazza Giovanni XXIII - Chiesa San Pio X

Ore 8.30

Raduno dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna.

Piazza San Francesco

Ore 8.45

Corteo da piazza San Francesco d’Assisi fino alla Casa Municipale.

Ore 9.30

Incontro del Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna con le Autorità Civili e Militari e con i Sindaci dei Comuni dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina.

Ore 9.45

Corteo del Comitato e delle Autorità dalla Casa Municipale a piazza Vittorio Veneto, seguiti da un drappello di Cavalieri;

Onore ai Caduti con deposizione della Corona di alloro del Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna, del Sindaco e del Presidente della Provincia.

Ore 10.30

Corteo del Comitato Esecutivo e delle Autorità da piazza Vittorio Veneto a piazza Duomo.

Ore 10.30

Sfilata dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna da piazza Giovanni XXIII a piazza Sedile con il

seguente percorso: via Parini, via Alessandro Manzoni, via Nazionale, via Annunziatella, via XX Settembre, via Lucana, via Domenico Ridola, via San Francesco d’Assisi, sosta in piazza Sedile (sede Associazione Cavalieri di Maria SS. della Bruna).

Basilica Cattedrale

Ore 11.00

Incontro del Comitato Esecutivo dell’Associazione Maria SS. della Bruna e delle Autorità civili e militari con S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo. Offerta floreale alla Santa Patrona dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina da parte del Sindaco di Matera.

Ore 12.30

Corteo del Comitato Esecutivo e delle Autorità da piazza Duomo alla Casa Municipale.

Ore 12.45

Sfilata dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna da piazza Sedile a piazza Giovanni XXIII con il

seguente percorso: piazza Sedile, via San Francesco d’Assisi, via del Corso, piazza Vittorio Veneto, via XX Settembre, via Annunziatella, via Nazionale, via Manzoni, via Parini, piazza Giovanni XXIII.

Casa Municipale - piazzale antistante

Ore 13.15

Spettacolo pirotecnico (batterie) dell’Azienda Pirolucesrls di Chiarappa Giuseppe - San Severo (FG)

Giornata delle Famiglie

Piazza San Francesco d’Assisi

Ore 18.15

Accoglienza della Sacra Immagine di Gesù Bambino con i bambini accompagnati dalle famiglie, momento di preghiera e corteo festante verso la Basilica Cattedrale.

Basilica Cattedrale

Ore 18.15

Recita Santo Rosario

Ore 19.00

Celebrazione Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, animata dal coro dei giovani della parrocchia di San Giovanni Battista. Parrocchie: Cattedrale, San Giovanni Battista.

Gruppi e Movimenti: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Ente Nazionale Sordomuti.

Testimonianza di una famiglia che ha vissuto la “Giornata Mondiale delle famiglie” tenutasi a Roma con il Papa.

Atto di affidamento delle famiglie alla Madonna della Bruna.

Piazza Vittorio Veneto

Ore 20.30 - 24.00

Cassa armonica – Servizio d’Orchestra “Gran Concerto Bandistico Città di Conversano” (BA) dirige Angelo Schirinzi.

Evento collaterale

Cava del Sole

Ore 18.00

"La Nottata dell’1luglio a Cava del Sole” con Jimmy Sax e Artisti Locali. Organizzato da ANONIMA srl.

FESTA DI MARIA SS.MA DELLA BRUNA

SABATO 2 LUGLIO

Basilica Cattedrale

Ore 4.00

Processione dei Pastori dalla Basilica Cattedrale alla Chiesa di San Francesco d’Assisi.

Ore 4.30

Celebrazione Santa Messa Piazza San Francesco d’Assisi presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo animata dal Coro Diocesano di Pastorale Giovanile.

Al termine: Diana con lancio di bombe e continuazione della Processione dei Pastori, accompagnata dalla bassa musica “I Briganti Montesi” di Montescaglioso (MT),con il seguente percorso: Piazza San Francesco d'Assisi, via Ridola, Sosta di preghiera in vico Case Nuove, via Lucana, Sosta di preghiera presso la stele della Madonnina in via Lucana, via don Minzoni, piazza Matteotti, piazza della Visitazione, via Aldo Moro, Sosta di preghiera tra il Comune e il Tribunale, viale Europa, via Lazazzera, via Dante, piazza Giovanni XXIII, Sosta di preghiera sul sagrato della Chiesa di S. Pio X, via Parini, via Manzoni, via Nazionale, via Istria, via Marconi, via Annunziatella, via XX Settembre con arrivo presso il Santuario di San Francesco da Paola.

Santuario di San Francesco da Paola

Ore 9.00

Celebrazione Santa Messa.

Ore 9.00 – 24.00

Servizio Musicale nelle varie fasi della Festa “Concerto Bandistico Città di Matera”

Alvino 1884 Hotel - via San Vito (rione Piccianello)

Ore 8.15

Raduno primo drappello dei Cavalieri. Partenza per accogliere il Trombettiere, il porta Vessillo e il Vice Generale. Il drappello da via Marconi, raggiungerà il Generale per la rituale vestizione, presso il Palazzo Lanfranchi.

Ore 9.15

Raduno secondo drappello dei Cavalieri. Partenza per accogliere un Trombettiere ed il Vice Generale. Il drappello da via Marconi, proseguirà per piazza Vittorio Veneto, in attesa dell'arrivo del Generale e del primo drappello.

Ore 8.30/19.30

Giro per le vie cittadine del “Gran Concerto città di Grottole” (MT)

Piazzetta Pascoli – via Domenico Ridola

Ore 9.30

Palazzo Lanfranchi Museo d’Arte Medievale e Moderna Incontro del Generale dei Cavalieri di Maria SS. della Bruna con il Comitato Esecutivo dell'Associazione Maria SS. della Bruna e il Presidente dr. Bruno Caiella. Trasferimento in carrozza verso piazza Vittorio Veneto, scortati dal primo drappello di cavalieri.

Piazza Vittorio Veneto

Ore 10.00

Il Generale assume il comando dell'intera Cavalcata di Maria SS. della Bruna.

Basilica Cattedrale

Ore 10.30

Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, concelebrata dal Capitolo Cattedrale e dal Presbiterio Diocesano.

Ore 12.00

Trasferimento della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna, dalla Basilica Cattedrale alla Chiesa di Maria SS. dell'Annunziata (Rione Piccianello).

Chiesa Maria SS. dell'Annunziata Rione Piccianello

Ore 17.00

Celebrazione Santa Messa.

Al termine la Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna sarà portata in processione alla Piazzetta del Carro Trionfale e collocata sul trono del manufatto in cartapesta.

Piazza Duomo

Ore 18.30

S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo è accompagnato dal Comitato Esecutivo dell'Associazione Maria SS. della Bruna e da alcuni Cavalieri presso la Chiesa di Maria SS. dell'Annunziata (Rione Piccianello).

Chiesa Maria SS. dell'Annunziata Rione Piccianello

Ore 20,00

Solenne Processione di Maria SS. della Bruna sul Carro Trionfale, presieduta da S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, partecipata dal Capitolo Cattedrale, dal Clero Cittadino e dalla Cavalcata in costume.

Il rito della processione si apre con il seguente ordine:

- Bassa musica "I Briganti Montesi"

- Cavalcata in costume

- Gran Concerto Bandistico “Città di Matera”

- Autorità Civili e Militari

- Comitato Esecutivo

- Clero Cittadino

- Carro Trionfale

- Fedeli

Piazza Vittorio Veneto

Ore 20.30 - 24.00

Cassa armonica - Servizio d' Orchestra “Gran Concerto Bandistico Città di Grottole” (MT) Direttore d’Orchestra M° Filippo Carretta.

Piazza Duomo

Ore 22.00

Rituale dei “Tre Giri” del Carro Trionfale e reposizione della Sacra Immagine di Maria SS. della Bruna nella Cappella di Santa Maria di Costantinopoli.

Piazza Vittorio Veneto

Dalle ore 22.30

Consegna del Carro Trionfale alla popolazione materana per il rituale "strazzo”.

Contrada Murgia Timone

Ore 23.55

Spettacolo pirotecnico a cura della Pirolucesrls di Giuseppe Chiarappa San Severo (FG).