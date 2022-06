Attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico nel rispetto della tempistica definita a livello nazionale

"Garantire l'erogazione livelli essenziali di assistenza; garantire l'equilibrio economico in sede di approvazione di bilancio preventivo e consuntivo; garantire il rispetto pieno della tempistica prevista per le liste di attesa in classi di priorità Rao; garantire la piena attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico nel rispetto della tempistica definita a livello nazionale": sono alcuni degli obiettivi indicati nel "Piano della performance aziendale 2022-2024 - Anno 2022", adottato dal direttore generale dell'Azienda sanitaria di Matera, Sabrina Pulvirenti.

L'azienda poi nell’ambito delle azioni per una sanità sempre più vicina ai propri pazienti annuncia l’attivazione del "consultorio itinerante" per le donne. Grazie alla disponibilità del team medico ginecologico ambulatoriale (dottor Vito Donnola, ginecologo) il mercoledì mattina sarà attivo a Policoro, il giovedì a settimane alterne a Bernalda ed Irsina. Saranno erogate su prenotazione: visite ginecologiche, contraccezione, menopausa, problemi legati all’adolescenza, sessuologia, prevenzione malattie sessualmente trasmesse, consulti prematrimoniali. Le visite saranno erogate al mattino dalle ore 9.00 alle 13.00. Le prenotazioni per Matera e Policoro al numero telefonico:0835 253690, per Bernalda ed Irsina sarà possibile prenotare direttamente presso il presidio Asm. L’avvio delle attività è previsto dal primo mercoledì del mese di luglio.