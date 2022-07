Le avverse condizioni meteorologiche rendono necessario lo spostamento dell'estrazione dei tagliandi

Si comunica che a causa delle avverse condizioni meteorologiche, l'estrazione dei tagliandi vincenti della 10° Lotteria “Maria SS. della Bruna” di questa sera, alle ore 20.30, avverrà presso la hall del Conservatorio “E.R. Duni” e sarà trasmessa anche in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook.

Per una scelta prudenziale, legata all’aumento dei casi positivi di contagio da Covid‐19 in città e tra le varie Associazioni coinvolte, di concerto con la Chiesa locale, comunichiamo la modifica del percorso processionale dell’Ottavario - Domenica 10 Luglio 2022: dopo la Celebrazione Eucaristica nella Basilica Cattedrale delle ore 18:30, la processione seguirà l’itinerario da Piazza Duomo, Via Duomo, Via delle Beccherie, Piazza Vittorio Veneto, sosta dinanzi Banca Intesa San Paolo per momento di preghiera, Via del Corso, Via San Francesco d’Assisi, Piazza del Sedile, Via e Piazza Duomo.