Alla conferenza stampa presente il sindaco di Matera, la Direttrice del Museo Nazionale di Matera l’editrice Maria Teresa Panini

La Pimpa, cagnolino dalle lunghe orecchie e a macchie rosse creato dall'illustratore Altan, che interpreta le avventure e le scoperte del mondo infantile ha fatto tappa a Matera diventando guest star al Museo Ridola per l’intera giornata di ieri. Presentata a Matera la guida Pimpa va a Matera di Franco Panini Editore per raccontare la città dei Sassi e le sue meraviglie ai più piccoli.

In occasione del lancio della guida, l’Assessorato al Turismo del Comune di Matera ha organizzato attività dedicate a PIMPA e alle sue esplorazioni, in collaborazione con il Museo nazionale di Matera. Diversi gli eventi organizzati per le famiglie, giochi interattivi, letture animate e laboratori creativi promosse con la collaborazione della Cooperativa Oltre L’Arte, dell’Associazione Zio Ludovico e del MUV Matera.

Presente alla conferenza stampa il sindaco di Matera Domenico Bennardi oltre alla Direttrice del Museo Nazionale di Matera Annamaria Mauro e dell’editrice Maria Teresa Panini, consigliere delegato della storica Casa Editrice italiana.

Tra i laboratori organizzati al Museo, quello in cartapesta, condotto dal Maestro Eustachio Santochirico coadiuvato da Niccolò Montemurro, Massimo Matera ed Erica Ala della Cooperativa Oltre l’Arte, i quali con i bambini si sono cimentati a realizzare la balena Giuliana in cartapesta, con i colori della Pimpa. Zio Ludovico, invece, ha fatto divertire i piccoli con un originale gioco dell’oca.

Nella guida, Pimpa, aiutata dalla balena Giuliana, uno dei simboli di Matera, propone ai bambini percorsi inediti, in un viaggio ricco di incontri, accompagnando i piccoli lettori per le vie della città mostrando loro meraviglie e misteri, dal Sasso Barisano al Sasso Caveoso, esplorando le gallerie sotterranee del Palombaro Lungo o passeggiando per il Parco della Murgia Materana, grazie anche agli scatti dei fotografi materani Michele Morelli e di Paola Stella.

“È un investimento di grande valore quello fatto, una progetto realizzato con la casa editrice Panini per parlare un linguaggio universale dedicato sia ai bambini della fascia d’età 0 -12 anni sia agli adolescenti - ha affermato il sindaco Bennardi - L’Istat ci dice che gli adolescenti sono tra i viaggiatori più dinamici, anche in autonomia. L’80% dei ragazzi oggi viaggia così come i bambini con le famiglie ed è un turismo di qualità che vogliamo coltivare. Ci vogliono luoghi e situazioni che possano intrattenere ragazzi e bambini”.

Nel libro si trovano informazioni sulle tradizioni e la storia della città e dei suoi monumenti in un linguaggio accessibile e immediato, adatto a chi ha iniziato a leggere in autonomia.

L’itinerario è stato creato in collaborazione con il Comune di Matera soprattutto per i più piccoli, che potranno divertirsi e conoscere la città di Matera anche con le loro famiglie, attraverso anche materiale alternativo tra cui adesivi, carte del memory, un gioco dell’oca da staccare e giochi creativi. Il fumetto, la narrazione, la ricetta da sperimentare, l’elemento fotografico insieme al gioco, rendono Pimpa va a Matera una guida unica e divertente, da fare propria per costruirsi ricordi indimenticabili.

Silvia Silvestri