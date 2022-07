Nel corso della cerimonia ribadita l’importanza della scuola nella sua funzione pedagogica e motivazionale

Nell’Aula Magna del Liceo “Tommaso Stigliani” di Matera si è svolta ieri pomeriggio la cerimonia di “Premiazione delle Eccellenze”, per celebrare i brillanti risultati di alcuni studenti del noto liceo che si sono distinti per il brillante percorso formativo, conseguendo la votazione di 100 e lode e 100 negli Esami di Stato da pochi giorni conclusi. Valida realtà scolastica operante sul territorio dal 1888, il Liceo Tommaso Stigliani, propone un’offerta formativa ricca di occasioni di studio e opportunità. Consente una preparazione ampia, completa e specialistica in diversi settori. Il Liceo Tommaso Stigliani, nel centro della città di Matera, precisamente nella zona universitaria, vanta infatti quattro indirizzi di studio, tutti completi nella formazione oltre che professionalizzanti per le ricadute nel mondo del lavoro o per la prosecuzione di studi universitari.

Alla cerimonia, presenziata dal Dirigente Scolastico Rosanna Papapietro, ha partecipato la prof.ssa Francesca Sogliani (Direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici), la prof.ssa Rosa Alba Demetrio (Presidente Regionale FAI) e di Attilio Troiano (Polistrumentista e Compositore). Nel corso della cerimonia gli studenti dei quattro indirizzi, ovvero, il liceo delle scienze umane, liceo economico sociale, liceo linguistico e liceo musicale hanno ricevuto la pergamena a firma del Dirigente, attestante il titolo di “Eccellenza”. Dell’indirizzo scienze umane sono stati premiati: Lidia Di Luca, Francesca Bernalda, Filomena Ferri, Stefano Melodia, Claudia Giusy Scardillo; del Liceo Linguistico: Mariapia Caldone, Sara Fontanarosa, Marika Madio, Sara Nicoletti, Lucia Paolicelli, Cristina Castelmezzano, Mariapia Gallo, Alessandra Cammarota, Sabrina Rosaria Carriero, Giuseppe Ribecco, Carlotta Sarli; del Liceo Economico Sociale: Laura Domenichiello; del liceo musicale: Ilenia Pia Calabrese, Bernardo Pio Carbone, Arianna Montemurro.

Nel corso della cerimonia dedicata a questi brillanti ragazzi, è stata ribadita l’importanza della scuola nella sua funzione pedagogica e motivazionale, della collaborazione e dell’inclusione. Tanti già i traguardi e riconoscimenti raggiunti dal Liceo materano, tra cui si ricordano: la partecipazione agli stage musicali di Sanremo Sol, le giornate di formazione a Montecitorio, l’organizzazione e partecipazione al convegno nazionale Mathesis, riconoscimento ministeriale quale scuola di eccellenza nell’ambito delle iniziative “Dalle scuole per le scuole” per la salvaguardia del patrimonio culturale locale, premi in ambito Scuola Digitale, Premio David giovani, le Olimpiadi di Filosofia ed anche premi per concorsi musicali e di lingua straniera, l’importante gemellaggio con la città di Plovdiv che ha favorito un confronto costruttivo tra le due capitali europee della cultura 2019.

Silvia Silvestri