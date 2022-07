Chiunque abbia visto qualcosa di utile può denunciare l’accaduto alle autorità

Spettacolo indecoroso nel cuore della città dei Sassi. Una cascata di rifiuti verso la Gravina è stata fotografata in pieno centro storico a pochissimi passi da San Pietro Caveoso. È praticamente impossibile percorrere quel tratto dei Sassi, lungo via Madonna delle Virtù, senza affacciarsi per ammirare il panorama senza tempo delle grotte paleolitiche, oggi purtroppo superate da questa indecente cornice. Sacchetti della spesa pieni di rifiuti domestici sporcano e deturpano il paesaggio e ci si chiede come mai l’amministrazione materana, messa già al corrente della circostanza, non stia agendo con urgenza, non solo al fine di ripulire il prezioso patrimonio storico cittadino, quanto per punire gli stolti incivili che hanno commesso il fatto. La situazione è stata denunciata sui social già da giorni, da turisti e passanti, ma voci confermano che il sindaco ne sia già a conoscenza.

Il danno ambientale prodotto, con il passare del tempo, potrebbe anche aumentare, i rifiuti potrebbero causare incendi o l’inquinamento del torrente sottostante, pertanto i residenti sperano si autorizzi quanto prima una ditta specializzata al fine di recuperare i rifiuti ed ispezionarli, magari per dedurne la provenienza. Nel 2022 è grave ed impensabile giustificare quanto accaduto, una discarica a cielo aperto nel cuore della città patrimonio dell’Unesco non è solo vergognoso ma è un affronto alla dignità della città. Molti sostengono sia troppa roba per un solo incivile, perlomeno non munito di un mezzo idoneo a caricare così tanta spazzatura. Speranza diffusa è che qualcuno abbia visto cosa sia accaduto, residenti, passanti o titolari di attività commerciali o che le telecamere di sorveglianza, anche degli alberghi luxury e a 5 stelle vicini, possano aver ripreso scene utili alle autorità.

