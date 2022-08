Blanco e i Pinguini Tattici Nucleari conquistano il podio dei concerti più amati del Festival

Oltre 30.000 gli spettatori che hanno partecipato agli otto concerti organizzati presso il Sonic Park di Matera e tantissimi gli artisti di rilievo nazionale ed internazionale che quest’anno si sono esibiti sul palco materano. Grande successo e partecipazione hanno riscontrato in particolar modo i Pinguini Tattici nucleari, i Litfiba, Mahmood e Blanco, è stato quest’ultimo artista a concludere la programmazione di luglio attirando ai piedi del suo palco settemila persone tra cui tantissimi giovani provenienti anche da altre regioni tra cui Calabria e Puglia. Nel corso del suo concerto Blanco è riuscito a rendere unico lo show conquistando il podio dei concerti più amati organizzati alla Cava del Sole insieme a quello dei Pinguini Tattici.

Già in corso l’organizzazione della seconda edizione del Festival. “Abbiamo coltivato il sogno di trasformare la Cava del Sole ‘David Sassoli’ in una tappa immancabile dei più grandi concerti estivi in Italia - affermano i produttori Simona Orsi e Francesco Porcari di AC Phoenix - dopo mesi di lavoro e progettazione e tre settimane di spettacoli siamo soddisfatti perché il successo è andato ben oltre le nostre aspettative”. Feedback positivi, musica, partecipazione e grandi artisti hanno confermano un’estate materana da élite che oggi sembra spingere anche altri artisti a desiderare di calpestare il parco del Sonic Park per la prossima stagione.

Silvia Silvestri