In seguito alla mozione degli assessori Toto e Morelli, è stato presentato un provvedimento di modifica

A Matera è ancora in corso la valutazione di una modifica del regolamento relativo ai parcheggi con le strisce blu. Le criticità del sistema avviato sono diverse, molte emerse fin dal principio altre subentrate, tra le più acclamate: le code che si creano ai pochi (pochissimi) apparecchi per il pagamento dei parcheggi, dove è anche necessario inserire la targa del veicolo oltre al numero dello stallo, quest’ultimo non sempre facile da reperire; i disagi dei residenti inoltre crescono, questi ultimi non solo non hanno più posti auto in cui poter parcheggiare la propria auto gratuitamente almeno nei pressi della loro residenza o nei parcheggi al coperto, dove anche la possibilità di abbonamento si è dimezzata, ma non possono neanche più godere di un orario notturno/mattutino e pomeridiano (13:00 – 16:00) in cui poter godere di un parcheggio nei pressi della propria abitazione.

Il 15 giugno in seguito alla mozione presentata dall’assessore Toto e dall’assessore Morelli in consiglio comunale, l’assessore alla viabilità Michelangelo Ferrara ha presentato alla commissione consiliare una serie di proposte e poi un provvedimento di modifica, ma quest’ultimo sembra essere rimasto in sospeso e se ne ignorano i motivi. Si attende probabilmente che sia il dirigente a concordare le modifiche proposte con il gestore. Nel mentre l’amministrazione comunale di Matera si è dotata di un rivelatore di velocità istantanea di ultima generazione, un Telelaser utilizzato da molti Comuni e dalle Forze dell'Ordine per il controllo della velocità dei veicoli anche nelle strade cittadine. La strumentazione elettronica omologata consente l'accertamento di alcune delle violazioni più pericolose alle norme del Codice della Strada quali l'attraversamento di incrocio con semaforo rosso ed il mancato rispetto dei limiti di velocità. Diverso dall’autovelox, che necessita di segnalazione il Telelaser non prevede il rilascio al trasgressore di scontrino o documentazione fotografica e fa fede l’accertamento dell’agente di polizia locale.

Il Telelaser è uno strumento che emette verso il veicolo una serie di impulsi Laser in banda infrarossa, legge l’eco riflessa dal veicolo per ciascun impulso e, in base al tempo intercorso, ne misura dapprima la distanza, e quindi elaborando una serie di letture calcola la velocità del veicolo stesso. L’amministrazione ricorda: “Si ricorda che i servizi di polizia stradale espletati dalla Polizia Locale hanno la finalità di prevenire e accertare violazioni in materia di circolazione stradale e di far rispettare attraverso controlli, il rispetto dei limiti di velocità, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e per salvaguardare l’incolumità pubblica di tutti, anche di coloro i quali, rispetto alle auto utilizzano mezzi alternativi e più lenti, come le biciclette o monopattini, strumenti in continua crescita”.

Silvia Silvestri