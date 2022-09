L’intervento rientra nel progetto di riqualificazione del rione Piccianello con la realizzazione di nuovi spazi verdi

La “Rigenerazione urbana di Piazza Marconi” a Matera è quasi realtà. Il Comune di Matera essendo stato ammesso al “programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” , godrà infatti di un finanziamento di circa € 552.451,00 erogato dal ministero della Transazione ecologica. L’intervento sulla nota piazza cittadina regalata al cemento e all’incuria per anni, rientra nel progetto di riqualificazione del rione Piccianello con la realizzazione di spazi verdi funzionali, atti a mitigare i cambiamenti climatici con la piantumazione di fiori, erbe aromatiche ed alberi, tra cui pini noti per le loro capacità di miglioramento della qualità dell’aria, in quanto in grado di ridurre la CO2 e produrre ossigeno.

Al fine di un opportuno equilibrio uomo-ambiente anche dal punto di vista visivo, Il rifacimento della piazza in ambito urbano prevede inoltre la realizzazione di un percorso pedonale circolare esterno e di alcuni percorsi pedonali interni, integrati armoniosamente negli spazi verdi, realizzati con un conglomerato costituito da inerti, legante trasparente ed ecologico.

La creazione di sempre maggiori aree verdi a servizio anche dei bambini e degli anziani per una città internazionale come Matera è più che auspicabile e consola la soddisfazione per il progetto sia del Sindaco che degli Assessori Nicoletti, prima o poi si spera seguito anche dalla riqualificazione del campo sportivo e della viabilità circostante.

Silvia Silvestri