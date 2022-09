Realizzata dalla Hgv Italia consente di ricevere informazioni su 370 siti

L’app ‘Cinemappa’ nasce per conoscere i luoghi del cinema nella Città dei Sassi e comprende 76 film dalla seconda metà del Novecento a oggi e sette itinerari per scoprire i luoghi diventati set cinematografici. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, è stata realizzata dalla Hgv Italia e consente di ricevere informazioni su 370 siti, attraverso la geolocalizzazione, e di sfogliare per nome, anno o itinerari i film di generi differenti. Da «Il Vangelo secondo Matteo» a «The Passion», fino alle fiction «Sorelle» e «Imma Tataranni»: sono alcuni dei contenuti che appassionati e turisti in visita a Matera, Capitale europea della cultura 2019, potranno scoprire con l’app «Cinemappa».

A fine mese su Rai Play sarà trasmesso uno spot 'emozionale' di 15 secondi all’apertura dei programmi scelti dagli spettatori, per un totale di 330 mila spot, legati ai titoli in tema di viaggi e cultura. Il sindaco Domenico Bennardi e l’assessora comunale alla cultura, Tiziana D’Oppido, nell’evidenziare la possibilità di integrare ulteriormente l’app, ne hanno rimarcato le potenzialità di promozione turistica di Matera «Città del cinema» aperta a nuove produzioni e agli approfondimenti sui grandi capolavori del passato.

Silvia Silvestri