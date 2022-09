Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Nel corso della celebrazione il Papa donerà un calice per la diocesi di Matera a Mons. Caiazzo

Ecco il programma aggiornato della visita di Papa Francesco a Matera, pubblicato dalla Sala Stampa della Santa Sede. A chiusura del Congresso eucaristico nazionale della Chiesa italiana.

- Alle 7:00 di domenica 25 settembre è previsto il decollo del Santo Padre dall’eliporto del Vaticano, per atterrare un’ora e mezza dopo nel Campo-scuola di Atletica Leggera “Raffaele Duni” a Matera (Viale delle Nazioni Unite) in forma privata. Da lì il trasferimento in auto allo Stadio comunale XXI settembre della città dei Sassi, dove alle8.45 il Papa sarà accolto dal card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, da mons. Antonio Giuseppe Caiazzo arcivescovo di Matera-Irsina, dal presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, dal prefetto di Matera Sante Copponi, dal sindaco di Matera Domenico Bernardi, e dal presidente della Provincia di Matera Piero Marrese.

- Alle 9:00, nello stadio, avrà luogo la concelebrazione eucaristica, con l’omelia del Santo Padre, seguita dall’Angelus e dalle parole di ringraziamento del card. Zuppi. Nell’occasione, il Papa donerà un calice per la diocesi di Matera a mons. Caiazzo.

- Al termine della celebrazione, previsto per le ore 11:00, Papa Francesco si congederà dalle autorità che lo hanno accolto all’arrivo. Subito dopo il trasferimento in auto al Campo-scuola di Atletica Leggera, dove alle 11.15 è previsto il decollo da Matera. Alle 12.45 è previsto l’atterraggio all’eliporto del Vaticano.