Il Comune di Matera ha pubblicato il Bando di concorso ai fini della graduatoria per l’assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata e di nuova costruzione. Le domande dovranno arrivare dalle ore 00.00.00 del 01 ottobre 2022 alle 23.59.59 del 30 novembre 2022.

Nel bando tutte le informazioni utili per presentare domanda e inserirsi in graduatoria. Sono naturalmente previste le categorie categorie speciali.

Bando e domanda sul sito del Comune di Matera o reperibili qui:

https://www.comune.matera.it/avvisi/item/5573-bando-di-concorso-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica-anno-2022

Un atteso e importante bando - ha commentato il Sindaco Bennardi - che va a favore delle tante categorie di persone in difficoltà, ragazze madri, disabili, ma anche famiglie di nuova costituzione. Le domande chiuderanno a fine novembre.