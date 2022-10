Nell’incontro materano saranno presentate altre inedite aperture straordinarie

Tornano le giornate d’autunno promosse del Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) L’undicesima edizione verrà presentata a Roma sabato 15 e domenica 16 ottobre, in anteprima per la Basilicata il prossimo venerdì 7 ottobre, presso il Museo Nazionale di Matera in via Ridola. L’evento, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana, con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca, ha come obiettivo far conoscere a tutti monumenti, palazzi, giardini legati del patrimonio culturale nazionale, quello dell’architettura e dell’archeologia rendendoli fruibili e accessibili.

I numeri del FAI, evidenziano come, al momento ben settecento sono i luoghi, presenti in trecentocinquanta centri piccoli e grandi, solitamente inaccessibili visitabili grazie a queste importanti giornate d’autunno. In Basilicata si andrà ad Anzi per visitare il Planetario Osservatorio Astronomico, particolarmente apprezzato per le sue attività didattiche, tecniche e scientifiche, e la suggestiva Chiesa della Madonna Del Monte Siri, con i preziosissimi affreschi del Todisco (XVI secolo); ad Atella per visitare il Museo dell’Arte Arundiana; Brindisi di Montagna per il Castello medioevale Fittipaldi, uno degli edifici più antichi; Il monastero di Santa Maria dell’Aspro a Marsicovetere; il centro storico di Venosa realizzato quasi interamente con materiali recuperati dalle architetture civili e religiose di epoca romana; la Chiesa di San Nicola di Myra a Castelluccio Inferiore.

A Lagonegro si potrà visitare la Caserma dei Carabinieri “Tenente maggio Ronchey”. Lo stabile, che ospita la Compagnia di Lagonegro, è stato costruito nel 1874,a Rivello si potrà entrare nel complesso monumentale dedicato a Sant’Antonio di Padova, edificato nell’anno 1514 dai Frati Minori Osservanti francescani. San Fele ospiterà quanti vorranno visitare il monte Pierno, dove è situato il Santuario narrato dallo storico lucano Giustino Fortunato. Questi alcuni dei percorsi che verranno illustrati nell’incontro materano dove saranno presentati altre inedite aperture straordinarie. Nell’occasione della presentazione delle Giornate FAI d’Autunno la Presidente Regionale FAI della Basilicata, Rosalba Demetrio presenterà la Capo Delegazione FAI di Matera, Beatrice Volpe, Giornalista, in carica da giugno 2022, e la nuova composizione della Delegazione. Dunque le giornate d’autunno come un incontro sentimentale, tra i visitatori e l’ambiente circonda il territorio lucano, ricco di natura, arte e storia.

Oreste Roberto Lanza