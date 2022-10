Matera ancora una volta lascia il segno, questa volta per una eccellenza gastronomica IGP

Alla decima edizione di Milano Golosa, kermesse dedicata alla produzione gastronomica di eccellenza del nostro Paese, protagonista d’eccellenza è stato il Pane di Matera, il quale ha catturato vasto interesse, dagli operatori del settore, nazionali ed internazionali. Ingrediente principale di tre show cooking della Basilicata Food Experience, il pane materano ha soddisfatto anche i palati più esigenti: accompagnato all’Olio Extravergine d’Oliva, come base di bruschette, a sostegno di zuppe di legumi condite con l’oro giallo di Basilicata, abbinato a salumi e assaggi di prosciutto di maialino allevato allo stato brado e pezzente della montagna lucana, ma anche sulla pasta, rigorosamente lucana, in forma di mollica fritta associata al Peperone di Senise Igp.

Occasione importante questa di Milano, organizzata in collaborazione con il Dipartimento agricoltura della Regione Basilicata, per far conoscere storie, sapori, gusto e passione della tradizione materana ma anche per lanciare il messaggio di “Pane e Pace a tutto il mondo”, tema attuale e sentito, rilanciato anche in occasione della Giornata mondiale del Pane. Di grande ispirazione, il successo riscontrato porta a valutare al brand materano una distribuzione regolare del pane dello storico forno, in una nuova formula: “il Pane di Matera a Milano in un’ora”, idea che riscontra fin da ora particolari attenzioni.

Ancora una volta Matera lascia il segno nel panorama nazionale, questa volta per una eccellenza gastronomica IGP: un pane ricercato, ottenuto mediante un antico e particolare sistema di lavorazione, citato anche nel libro I, V delle “Satire” del poeta latino Orazio, il quale nella primavera del 37 a.C., nel rivisitare il paesaggio della sua infanzia, nota l’esistenza del “pane migliore del mondo, tanto che il viaggiatore diligente se ne porta una provvista per il prosieguo del viaggio”.

Silvia Silvestri