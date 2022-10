La città eterna affascina Jeymes Samuel e si prepara ad accogliere Omar Sy

Oggi, nella Sala Mandela del comune di Matera, è stato presentato ufficialmente il nuovo film americano che sarà girato dal prossimo mese nella città dei Sassi. Il Sindaco Bennardi, l'assessore al Cinema Tiziana D'Oppido e la produzione hanno presentato questa mattina il film “Pins and needles” il quale diretto dal regista Jeymes Samuel noto anche come The Bullitts, scrittore, regista, cantautore e produttore musicale inglese. Tra gli attori del film Omar Sy, attore hollywoodiano noto per aver recitato tra i tanti, nel film Mister Chocolate, Il sapore del successo, Famiglia all’improvviso, X-Men - Giorni di un futuro passato nel ruolo del mutante Alfiere, Jurassic World, quarto capitolo della saga creata da Steven Spielberg, nel ruolo di Barry Sembènee per essere stato il protagonista della serie tv Netflix Lupin, progetto di grande successo in cui interpreta Assane Diop, un uomo che cerca di vendicare la morte del padre ispirandosi alle avventure di Arsenio Lupin.

La nuova produzione cinematografica sarà a lavoro nel capoluogo lucano già dal prossimo mese. Le riprese cominceranno intorno al 19 novembre a Matera, tra i rioni Sassi e il Parco della Murgia esi concluderanno nel mese di febbraio del 2023, per la creazione di un film che si vocifera sarà religioso ma allo stesso tempo fuori dalle righe, perlomenorispetto ai grandi classici, c’è chi, mantenendo il silenzio sui dettagli, lo definisce semplicemente anticonformista.

Notizia certa è che la sceneggiatura richiede soprattutto la presenza di persone di colore, infatti i provini stanno riguardando già da un pò soprattutto persone straniere con tratti africani.

Al fine di selezionare comparse, i casting stanno avendo luogo nella provincia materana già da alcuni giorni anche nei centri di accoglienza ed associazioni culturali. Montescaglioso, Pisticci ed altre zone vicine, sono state già tappa del team di Maurizio Cusano, noto procacciatore di talenti cinematografici dal 1980, che quest’anno per la prima volta nel corso della sua carriera lavora a Matera, affiancato da tre collaboratrici locali: Paola Paladino, Lia Trivisani e Cinzia Clemente. Presenti questa mattina alla conferenza stampa Gianluca Leurini, produttore esecutivo di Igor Picture per conto di Luca Severi production group di Roma e Garrett Grant per l’americana legendary Entertainment.

Silvia Silvestri