Nella città di Matera si afferma una nuova attrazione conquistando l’interesse di adulti e bambini

Il 16 ottobre 2022 ha aperto ufficialmente le porte SPARKme Space Academy, il primo parco a tema dedicato allo spazio. Evoluzione dell’Acceleratore e della Space Academy, il parco aggiunge l’opportunità, per adulti, ragazzi e scolaresche, di vivere in maniera diversa la passione per la scienza e lo spazio. La SPARKme Space Academy è situata nella periferia nord della città, presso la sede di Openet Technologies Spa, in via dell’Industria, alla zona PAIP ed offre un avvincente percorso che inizia con il “Viaggio sulla luna”. Il “Planetario”, cuore di questa affascinante esperienza, è un luogo ideato anche per la didattica e la divulgazione dell’astronomia, in cui è possibile assistere a tantissimi spettacoli, educativi e divertenti senza limiti d’età, sui misteri dell’Universo.

Il Planetario della Space Academy ha una cupola di 7 metri di diametro e può ospitare fino a 30 posti a sedere reclinati in modo tale da favorirne la visione verso l’alto, in direzione delle stelle. L’ampia superficie della volta funge da schermo di proiezione per il potente sistema digitale che rappresenta l’anima tecnologica del Planetario. Il sistema di proiezione di ultima generazione, un perfetto mix tra hardware e software e un impianto audio all’avanguardia, garantisce al pubblico uno spettacolo dell’universo unico e immersivo.

Nel parco dalla scoperta della stazione spaziale internazionale e dalla visione della terra dallo spazio, ci si può spostare su Marte, vedere i RoboMars che si avventurano tra le colline del pianeta rosso: una sola collisione con un cratere e sarà “game over”.

Il tour non può terminare senza il movie, il primo “Cinesfera” di tutto il sud Italia: esso consente di vivere un’esperienza davvero particolare. Una classica sala cinema si trasforma per gli ospiti in uno nuovo scenario digitale e altamente tecnologico: le poltrone muovendosi grazie a una piattaforma mobile e coadiuvate da una serie di effetti speciali offrono un’esperienza particolarmente immersiva, arricchiscono e garantiscono una prospettiva completamente nuova. Maggiori informazioni, orari e contatti si possono reperire sul sito www.sparkme.space o sulla pagina Facebook ufficiale del parco Sparkme Space Academy di Matera.

Silvia Silvestri