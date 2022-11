Riguarderà anche i giorni festivi e sarà prorogato fino al 31 dicembre 2023

L’Amministrazione comunale di Matera ha raggiunto un’intesa con le associazioni produttive, per continuare un’iniziativa dalle indubbie notevoli potenzialità, che “va migliorata e riempita di contenuti” afferma il sindaco di Matera Domenico Bennardi, ma che al tempo stesso ha riscosso grande successo. Il piano comunale per la città di Matera ‘Le domeniche senz’auto. Camminiamo la città’ prossimamente riguarderà anche i giorni festivi e sarà prorogato fino al 31 dicembre 2023, con alcune integrazioni su orari e percorsi viari. Il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore alla mobilità urbana Michelangelo Ferrara nel corso di una conferenza stampa, a cui hanno partecipato il comandante della Polizia Municipale Paolo Milillo, il presidente della commissione mobilità GianfrancoLosignore, dirigenti Angela Martino di Confesercenti, Leo Montemurro del Cna e Gerarda Bonelli di Confartigianato, hanno comunicato che il piano avviato nella scorsa primavera e terminato domenica 30 ottobre, ripartirà il 6 novembre con limitazioni orarie al transito dei veicoli dalle 9.00 alle 22.00 fino al 31 maggio 2023 e dalle 9.00 alle 24.00 dal 1 giugno al 30 settembre 2023. Rispetto al piano precedente, sarà esclusodall’interdizione al traffico veicolare il tratto compreso dall’incrocio di via Rosselli a via Lupo Protospata, principalemnte in seguito alle perplessità sollevate dalle associazioni dei commercianti e degli artigiani oltre che dei residenti, che avranno altri spazi per la sosta.



“I cittadini e i turistipotranno fruire maggiormente e più agilmente le attrattive del centro cittadino, potendo scegliere di muoversi anche con mezzi alternativi come bici, monopattini – ha affermato il sindaco Bennardi - La bicicletta sarà la protagonista indiscussa nella lotta all’inquinamento atmosferico. Il provvedimento è una piccola limitazione al traffico per il bene della città”. L’amministrazione in occasione della suddetta conferenza stampa ha informato inoltre i presenti che in cantiere ci sono anche altre iniziative legate a forme incentivanti per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici, considerando necessario un cambio di mentalità che prediliga la ‘convenienza” di potersi muovere senz’auto, quanto lanciare una sfida per le associazioni di categoria, di volontariato e sportive per contribuire a migliorare in maniera dinamica a diversificare e potenziare l’offerta turistica.

In merito al Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), è in fase di studio anche la possibilità di avere servizi e spazi destinati a bici e veicoli elettrici, ma ammonendo necessariamente alcuni eccessi, tra cui il già segnalato transito contromano di veicoli che spesso rischiano di creare incidenti o di investire i pedoni.

In merito al decoro urbano, l’amministrazione sollecitata ad un ulteriore impegno, ritiene di avviare una campagna di sensibilizzazione verso cittadini e turisti affinché rispettino integrità e storia dei luoghi.

Nulla ad ora è previsto al fine di regolare l’accesso dei veicoli nelle vie più frequentate del centro storico, necessario ai residenti per esigenze spesso anche primarie o destinati alle forniture di utenze, che purtroppo ad oggi ancora confligge con la presenza di turisti, ad alcune ore di folla, stand di negozi e coperti esterni di pub e ristoranti, proprio come accade e spesso viene segnalato ad esempio in via delle Beccherie o in via Duomo.