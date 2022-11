Ricercatissimo il numero unico da collezione da tutti i fan italiani, ma ancor più dai lucani

Arrivato a Matera e provincia per scoprire il segreto dei Sassi, Topolino è già un braccato wanted. Il personaggio dei fumetti nato dalla matita di Walt Disney, è protagonista di cinque episodi ambientati in Basilicata: uno nella città dei Sassi tra l’antico rione Sassi e l’habitat rupestre ed altri 5 nei parchi lucani, ma la prima storia lucana uscita mercoledì 9 novembre, alle 12 era già esaurita in tutte le edicole della Basilicata ma anche della vicina Puglia. Come era da immaginare le copie contenenti le storie dell’amato topolino in visita a Matera, sono andate a ruba. Molti hanno prenotato le copie, altri ne hanno comprata più di una, questo anche grazie all’annuncio fatto nei giorni scorsi dall’Apt in seguito alla conferenza stampa che si è tenuta al Lucca Comics.

Attesissime le storie lucane sceneggiate da Francesco Artibani, parallele al magistrale lavoro fatto da Giampaolo Soldati, artista che ha dato forma e colore ai Sassi e al parco della Murgia materana. Chi non è riuscito a prenotare il fumetto o a comprarlo all’alba in Regione, ha iniziato già dal primo pomeriggio di ieri una disperata ricerca altrove, interpellando paranti e amici lontani ma anche affrontando qualche chilometro oltre i confini regionali. Numero unico da collezionare per tutti gli italiani appassionati di Topolino ma ancor più per i lucani.

Pochissime le copie consegnate dalla Panini/Disney, emblematico il caso di Policoro, dove sarebbero arrivate all'incirca una decina di copie in tutta la città, terminate già nella primissima mattinata. In seguito ad alcune lamentele l’APT segnala questa nota:

“Nei giorni scorsi abbiamo chiesto e ci hanno assicurato una fornitura maggiore in Basilicata. Speriamo che basti, diversamente cercheremo, se possibile, di far reintegrare il numero nelle edicole. Resta possibile scaricare la versione digitale per smartphone e tablet al seguente link: https://bit.ly/3To58N4

Stiamo facendo il possibile perché tutti possano trovare la loro copia, ma ovviamente la tiratura non dipende solo dalla nostra volontà”.

Silvia Silvestri

Foto di Francesco Mancini