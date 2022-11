Una delle piaghe principali per lo sviluppo socio-economico delle comunità

Si è tenuto a Matera lo scorso 11 novembre presso il Palazzo Malvinni Malvezzi un convegno dal titolo “Strumenti di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto sociale. Approfondimento sul territorio lucano e proposte di intervento”. L’evento è stato organizzato dal Nuovo Sindacato Carabinieri Basilicata e dal SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) – Basilicata. Ad introdurre i lavori è stato Massimiliano Zetti, Segretario Generale Nuovo Sindacato Carabinieri che ha sottolineato l’importanza di NSC che non è solo un sindacato volto a tutelare i propri iscritti ma anche un valido supporto alle Istituzioni nel raggiungere e diffondere la cultura della Legalità. “E’ stata un’occasione in cui le Istituzioni, ognuno nella propria competenza, hanno potuto discutere un tema, quello delle infiltrazioni criminali nel tessuto sociale, che è una delle piaghe principali per lo sviluppo socio-economico delle comunità”- ha dichiarato il Segretario Regionale NSC, il Dott. Vincenzo Incampo.

“Dall’intervento della Dott.ssa Anna Gloria Piccininni, Sostituto Procuratore della DDA di Potenza, la quale ha dichiarato senza giri di parole che gli affari della criminalità organizzata vengono favoriti anche dai cd “colletti bianchi” e da un sistema bancario che non sempre pone la dovuta attenzione alle segnalazioni di “operazioni sospette”- prosegue Incampo - emerge un chiaro allarme che induce a porre una maggiore attenzione verso le attività economiche dell’intera Regione”. L’incontro moderato dal giornalista Filippo Mele, ha visto la partecipazione dei vertici delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine oltre agli interventi della Dott.ssa Anna Gloria Piccininni, Sostituto procuratore della DDA di Potenza, della Dott.ssa Elisabetta Trenta, già Ministro dellaDifesa, dell’Avv. Fernando Izzo, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Matera, di Barbara Coviello per l’Ufficio Scolastico Regionale e di Marianna Tamburrino per “Libera Basilicata”. La conclusione dei lavori è stata affidata a Giuseppe Tiani, Segretario Generale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia che ha sottolineato “la necessità di maggiori presidi della Polizia stradale e di commissariati distaccati in quanto il territorio va controllato in maniera preventiva per evitare che l’espansione criminale che riguarda i territori depressi del Sud Italia possa attecchire”.