L'ospedale "Madonna delle Grazie" di Matera abbia la dignità e le funzioni di Dea di primo livello

Per affrontare concretamente i problemi della sanità nel Materano, "è fondamentale che l'ospedale 'Madonna delle Grazie' di Matera abbia la dignità e le funzioni di Dea di primo livello": è il punto su cui hanno concordato i partecipanti alla quinta conferenza dei sindaci della provincia di Matera, che si è svolta oggi nella città dei Sassi. Alla riunione ha partecipato anche l'assessore alla sanità della Regione Basilicata, Francesco Fanelli.

Negli interventi, in particolare nella relazione introduttiva del sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha trovato sempre spazio il problema dell'emigrazione sanitaria che - ha sottolineato il sindaco - "in Basilicata è pari al 25 per cento: un lucano su quattro preferisce altre regioni". Secondo Bennardi, "il nodo cruciale per affrontare i problemi dell'emigrazione sanitaria, è porre in atto provvedimenti sull'efficientamento dell'esistente ed incentivino un miglioramento delle competenze professionali degli operatori sanitari.

E' fondamentale che l'ospedale Madonna delle Grazie di Matera abbia la dignità e le funzioni di Dea di primo livello, prevedendo concorsi appetibili e incentivi per il personale sanitario". Altri temi all'ordine del giorno della riunione - che saranno approfonditi nei prossimi incontri - erano la situazione dei presidi sanitari di Policoro, Tinchi, Stigliano e Tricarico; le liste di attesa e la medicina territoriale.