Direttamente al cuore del problema della violenza visibile e rumorosa e di quella invisibile

Sold out a Matera per la giornata di formazione “Mai più come lei” rivolto agli studenti delle secondarie di primo e secondo grado che il centro italiano ANTIVIOLENZA CE.IT.A. ATHENA ha proposto presso la città dei Sassi nello storico Cineteatro Guerrieri. “L’iniziativa è stata ricca di spunti e interessanti riflessioni, ha suscitato emozioni profonde per le tante storie e testimonianze raccontate in punta di piedi e nei più coinvolgenti linguaggi, teatrale, letterario e musicale.

Il reading teatrale dell’incomparabile Adele Paolicelli,attrice, regista e coach teatrale della scuola Officine Eutopia, ispirato liberamente al romanzo "Ferite a morte" di S. Dandini, -le melodie eseguite alla tastiera dal maestro , Professor Angelo Basile e interpretate dalle meravigliose voci di Maria Nicoletta, e Nancy Elettrico, studentesse del Liceo musicale T.Stigliani, l’intervista a cura della prof. ssa Mariella Cosola al Responsabile del comitato esterno Alcolisti Anonimi area Basilicata, la relazione dell’ Avv. Teresa Tralli sul delicato ruolo del difensore nella fase che precede e segue la denuncia da parte delle vittime di violenze, atti persecutori e maltrattamentie l’ importantissimo incontro curato dalla sociologa Antonella Minardi con la imprenditrice ed anche scrittrice potentina Dianella Lasala autrice dell’autobiografia “Posseduta dalla vita. Come ho imbrogliato i giorni”, hanno reso prezioso ogni istante di questa giornata. Ringraziamenti a tutti i Dirigenti scolastici delle scuole della città di Matera e della provincia e ai tanti Docenti intervenuti e la cui devozione verso i propri studenti rappresenta una incredibile fonte di ricchezza sociale”.

Silvia Silvestri