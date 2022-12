L'iniziativa rientra tra gli eventi storicizzati selezionati dal Comune di Matera per il Natale 2022

È iniziata a Matera la 12/a edizione del "Presepe Vivente nei Sassi", quest’anno con il tema trainante ''Ascolta la mia voce''. Con un itinerario dalla Civita al Sasso Caveoso, alla scoperta delle scenografie presepiali e una rappresentazione sacra teatrale all'interno del Cineteatro ''Guerrieri'', sono e saranno centro dell’attesa attrazione natalizia.

Di particolare rilievo, per la carica emozionale che contiene tra aspetti scenografici e narrativi, è la rappresentazione teatrale curata dal regista lucano Gianpiero Francese: lo spettacolo propone, in 50 minuti, i momenti salienti e rievocativi del presepe: l'Annunciazione, la Visitazione, il Sinedrio, la strage degli Innocenti e la Natività. L'iniziativa rientra tra gli eventi storicizzati selezionati dal Comune di Matera per il Natale 2022: prevede quattro spettacoli giornalieri iniziati giorno 8 e che proseguiranno il 9, il 10, il 17 e 18 dicembre, per poi svolgersi nelle date conclusive del 6, 7 e 8 gennaio 2023.

Silvia Silvestri