Promossa nel programma nazionale ACI che associa i Borghi più belli d’Italia alle manifestazioni di auto storiche

Il giorno 18 Dicembre 2022 si terrà a Matera una manifestazione promossa nel programma nazionale di ACI Storico che associa i Borghi più belli d’Italia alle manifestazioni di auto storiche. L’Automobile Club Matera informa della manifestazione gli appassionati e possessori di auto storiche precisando che l’evento è inserito inserita nel programma Ruote nella Storia ed ha come titolo “dai SASSI ai CASTELLI”. Il presidente materano del club Mario Rivelli sperando in una partecipazione massiva di tutti gli appassionati, provenienti dal territorio lucano ma anche da fuori regione, invita “i possessori di auto d’epoca che desiderano utilizzare la propria vettura di interesse storico, a partecipare per vivere una giornata che si svilupperà in un contesto turistico e culturale di eccellenza.”

L’invito nella città di Matera per il 18 dicembre sembra essere già sul calendario di tanti appassionati di auto d’epoca che potranno far ammirare e godere di rari tesori automobilistici del passato e senza ombra di dubbio l’incontro sarà esaltato dal contesto storicoculturale dei Sassi di Matera, simbolo di quanto sia importante preservare il passato e le tradizioni, curare e valorizzare monumenti storici e architettonici che hanno fatto e continuano a fare la storia. “Queste manifestazioni - dichiara Rivelli nel suo invito - servono per tenere viva la cultura storica dell’automobilismo scoprendo e vivendo contemporaneamente i luoghi e le tradizioni dei nostri territori”.

Silvia Silvestri