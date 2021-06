Nella stessa giornata di ieri sono state registrate 62 guarigioni

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 8 giugno, sono stati processati 895 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 33 (e fra questi 31 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 62 guarigioni (di cui 59 relative a residenti in Basilicata).

Si registrano 33 casi positivi, di cui 31 residenti in Basilicata:

1 Atella

10 Bella

3 Bernalda

1 Brindisi di Montagna

1 Calciano

1 Lagonegro

2 Maschito

1 Melfi

4 Montalbano Jonico

1 Montescaglioso

1 Muro Lucano

1 Oppido Lucano

1 Policoro

2 Senise

1 Tursi

2 Non residenti ne domiciliati in regione Basilicata: 1 Lombardia, 1 Puglia

Si registrano 62 guariti, di cui 59 residenti in Regione Basilicata:

2 Acerenza

2 Avigliano

1 Castelmezzano

3 Garaguso

2 Grassano

1 Lagonegro

1 Laurenzana

7 Matera

1 Melfi

1 Montalbano Jonico

3 Montescaglioso

1 Muro Lucano

1 Pietragalla

1 Pignola

12 Policoro

1 Potenza

1 Ripacandida

4 Rivello

3 Scanzano Jonico (n. 1 domiciliato a Montalbano Jonico)

7 Stigliano (n. 1 domiciliato a Policoro)

2 Tolve

1 Vaglio Basilicata

1 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

1 Kosovo (domiciliato a Matera)

1 Puglia (domiciliato a Matera)

1 Sicilia (domiciliato a Matera).

Non si registrano decessi. I casi attuali residenti sono 3.067 di cui positivi residenti in isolamento domiciliare 3.024. Sono 22.325 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 566 quelle decedute.

Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 4.585 vaccinazioni, che porta a 239.321 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (43,3 per cento) e 128.212 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (23,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 367.533 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).