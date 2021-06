Proseguono senza sosta le operazioni di vaccinazioni in regione

In Basilicata è stato vaccinato, con almeno una dose, il 90 per cento degli over 70. E' stato inoltre superato il 70 per cento nella fascia tra i 60 e i 69 anni e il 50 per cento in quella tra i 50 e i 59 anni. Lo si è appreso da fonti della Regione Basilicata. Questa mattina, presso lo stabilimento Hitachi di Tito Scalo, cominceranno le prime vaccinazioni in un sito produttivo lucano. Durante la mattina dovrebbero essere inoculate circa cento dosi: è prevista la presenza del responsabile Salute e sicurezza di Hitachi, Ulderigo Zona, del presidente "Piccola Industria" di Confindustria Basilicata, Antonio Braia, e dell'assessore regionale alla sanità, Rocco Leone.