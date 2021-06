Nella stessa giornata sono state registrate 132 guarigioni di cui 129 i residenti in Basilicata

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 9 giugno sono stati processati 845 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 37 (e di questi 35 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 132 guarigioni (129 delle quali relative a residenti in Basilicata).

Si registrano 37 casi positivi

35 residenti:

2 Bella

3 Bernalda

1 Brienza

1 Forenza

1 Grumento Nova (domiciliato a Tramutola)

1 Irsina

1 Lavello

1 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

1 Matera

4 Melfi

2 Montalbano Jonico

1 Muro Lucano

2 Paterno (n. 1 domiciliato a Marsicovetere)

1 Policoro

1 Potenza

1 Tito

2 Tramutola

2 Valsinni

6 Viggiano

1 non residente ma domiciliato in regione Basilicata:

1 Trentino (domiciliato a Tramutola)

1 non residente ne domiciliato in regione Basilicata: 1 Lazio

Si registrano 132 guariti

129 guariti residenti in Regione Basilicata

2 Acerenza

2 Avigliano (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Baragiano

1 Castelluccio Inferiore

1 Francavilla in Sinni

2 Irsina

2 Lagonegro

1 Laurenzana

3 Marsicovetere

3 Matera

4 Melfi

4 Moliterno

2 Montalbano Jonico

1 Montemurro (domiciliato a Moliterno)

1 Montescaglioso

1 Muro Lucano

7 Paterno

2 Picerno

2 Pignola (domiciliati a Potenza)

1 Pisticci

1 Policoro (domiciliato a Montalbano Jonico)

65 Potenza (n. 1 domiciliato a Sarconi)

1 Rapolla

3 Rotondella

8 San Chirico Raparo

1 Satriano di Lucania

2 Scanzano Jonico

1 Senise

1 Tramutola

1 Tursi

2 Viggiano (n. 1 domiciliato a Marsicovetere)

Guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 3

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Potenza)

2 Slovenia (domiciliati a Potenza)

Non si registrano decessi.

I casi attuali residenti sono 2.973 di cui positivi residenti in isolamento domiciliare 2.931. Sono 22.454 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 566 quelle decedute.

Sempre nella giornata di ieri, sono state effettuate 4.428 vaccinazioni. Ad oggi sono 243.333 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (44,0 per cento) e 128.640 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (23,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 371.973 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).