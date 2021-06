Nella stessa giornata di ieri sono state registrate 57 guarigioni

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 10 giugno, sono stati processati 688 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 52 (tutti relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 57 guarigioni (55 delle quali relative a residenti in Basilicata).

Si registrano 52 casi positivi residenti:

1 Baragiano

23 Bella

5 Bernalda

1 Brienza

3 Forenza (n. 2 domiciliati a Venosa)

2 Lavello

3 Marsico Nuovo

1 Marsicovetere

1 Maschito

1 Melfi (domiciliato a Policoro)

2 Montemilone

1 Montescaglioso

1 Pisticci

5 Potenza

2 Valsinni

Si registrano 57 guariti, di cui 55 residenti in Regione Basilicata:

3 Acerenza

1 Anzi

3 Atella

4 Avigliano

1 Balvano

1 Grassano

2 Irsina

1 Lagonegro

1 Lauria

2 Matera

5 Melfi

1 Montalbano Jonico

6 Pignola

2 Policoro

3 Potenza

2 Rapolla

1 Ripacandida

5 Rivello

5 Rotondella

1 San Fele

2 Senise

1 Tolve

2 Tursi

2 guariti non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: 2 Albania (domiciliati a Rotondella). Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 38: a Potenza 24 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 4 in Pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 7 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 3 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.