I due occupanti del mezzo sono riusciti a scendere e a chiamare i soccorsi

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi sul raccordo della strada Statale 7 in direzione sud al km 3,500, per un'automobile che ha preso fuoco improvvisamente. Fortunatamente il conducente dell'auto, una Citroen C4, appena si è reso conto di cosa stesse accadendo è riuscito ad arrestare la corsa del mezzo in una piazzola di sicurezza e a mettersi in salvo insieme al passeggero chiamando i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente due mezzi dei Vigili del fuoco del distaccamento di Ferrandina, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo. I Carabinieri e la Polstrada arrivati per i rilievi del caso hanno veicolato il traffico che ha subito dei rallentamenti.

Claudio Sole