Dai dati forniti si registrano anche 37 nuove guarigioni

La regione Basilicata con il bollettino della task force comunica che dalla piattaforma Covid-19 del 13 giugno ore 10,00 sono stati processati i tamponi del 12 giugno 2021. Tamponi molecolari totali n. 365.954, Tamponi molecolari totali negativi n. 336.635, Persone testate n. 206.564. Test antigenici totali 16.434. Tamponi molecolari di giornata n. 468. TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 27, tamponi molecolari negativi n. 441.

RICOVERATI N. 42

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 24

Pneumologia n. 06

Medicina d’Urgenza n. 0

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 09

Pneumologia n. 03

Medicina Interna Covid n. 0

Terapia Intensiva n. 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 37

DECESSI TOTALI N. 0

POSITIVI TOTALI N. 27

Residenti: n. 26

N. Comune

1 Atella

2 Bernalda

2 Forenza

1 Ginestra

2 Grumento Nova

2 Lavello

1 Maratea

1 Matera

3 Muro Lucano

2 Paterno

1 Pisticci

2 Potenza

2 Rapolla

3 Tramutola

1 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Lazio (domiciliato a Policoro)

GUARITI TOTALI N. 37

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 36

N. Comune

1 Brindisi di Montagna

1 Ferrandina

1 Irsina

2 Laurìa

5 Matera

14 Melfi

2 Pescopagano

2 Policoro

5 Rapolla

1 Salandra

1 Sant’Arcangelo

1 Tursi

Guariti non residenti ma domiciliati regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Toscana (domiciliato a Potenza)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 2.921

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 2.879

DECEDUTI RESIDENTI N. 563

GUARITI RESIDENTI N. 22.597.