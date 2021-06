I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Potenza per movimentare un uomo da trasportare in ospedale

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, nel pomeriggio di ieri introno alle 18.00 circa, sono intervenuti per soccorrere una persona in via Tirreno a Potenza.

Su richiesta del 118, sono arrivati sul posto e hanno organizzato la movimentazione di un uomo che doveva essere ricoverato in ospedale.

Dopo aver assicurato il paziente a circa 15 metri di altezza con l'ausilio dell'autoscala, i Vigili del Fuoco, intervenuti con una autopompa, un fuoristrada ed un'autoscala per un totale di sette unità, hanno effettuato il recupero e subito dopo affidato l’uomo al personale sanitario presente sul posto.