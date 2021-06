Resta la sua musica popolare con il sapore di alta religiosità in giro per tanti territori

Scompare giovanissimo, 57 anni, Giovanni De Stefano, natio di San Severino Lucano storico zampognaro del Pollino che regalava la sua musica e i suoi passi di danza a tutti, in tutte le occasioni, con il solo scopo di ricevere sorrisi e parole di affetto. Un accanito ricercatore del pentagramma popolare di suoni e richiami con prevalenza di aspetti di religiosità. Infatti per questo lo si trovava sempre presente soprattutto negli incontri religiosi della Madonna del Pollino a cui pare fosse molto devoto. La presenza a tutte le manifestazioni religiose era una costante, un segno distintivo del suo essere legato alla sua terra e alla sua gente. Tutto il comprensorio è rimasto scosso e sgomento per la sua perdita a causa di un male incurabile. Un’assenza che si farà sentire molto soprattutto a Terranova Del Pollino dove collaborava con alcune associazioni del posto; San Costantino Albanese luogo di costante presenza soprattutto durante la festa della Madonna della Stella. In particolare il luogo di nascita e vita, San Severino Lucano, dove ritrovava il suo pensiero per comporre nuove musiche. “Persona perbene, molto devota- dichiara Franco Fiore, sindaco di San Severino Lucano - una perdita che si farà sentire. Una voce autentica del nostro territorio”. Non manca il pensiero per una persona che nel corso della sua vita ha regalato note di gioia, da parte del sindaco di San Costantino Albanese Renato Iannibelli: “Piango un amico e sono consapevole che per me è stato un grande dono averlo conosciuto e frequentato”. Giovanni De Stefano lascia la moglie e due figli.

Oreste Roberto Lanza