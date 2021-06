Nella stessa giornata sono state registrate 96 guarigioni tutte relative a residenti in regione

Nella giornata di mercoledì 16 giugno sono stati processati 725 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 31 (tutti di residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 96 guarigioni tutte relative a residenti in Basilicata.

Si registrano 31 casi positivi:

1 Avigliano

1 Baragiano

1 Corleto Perticara

1 Forenza

1 Maratea

2 Marsico Nuovo

2 Marsicovetere

3 Muro Lucano

1 Palazzo San Gervasio

9 Paterno

1 Picerno (domiciliato a Bella)

3 Pisticci

1 Policoro

2 Potenza

1 Venosa

1 Viggiano

Si registrano 96 guariti residenti in Regione Basilicata:

1 Acerenza

11 Lavello

1 Maschito

2 Matera

2 Montalbano Jonico

16 Montemilone

1 Muro Lucano

5 Policoro

49 Potenza

3 Rivello

5 Stigliano

Non si registrano decessi. I casi attuali residenti sono 2.723 di cui positivi residenti in isolamento domiciliare 2.686. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 37: a Potenza 21 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 7 in Pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 7 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 2 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e nessuno in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.