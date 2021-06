Le fiamme si sono propagate velocemente rischiando di interessare anche i palazzi adiacenti

Un'incendio è divampato in pieno centro abitato a Policoro, a poche centinaia di metri dall'ospedale "Giovanni Paolo II°". L’episodio si è verificato intorno alle ore 14.00 di oggi con una densa colonna di fumo che ha invaso la borgata, lambendo i palazzi adiacenti al terreno interessato dalle fiamme.

Il fuoco è divampato in un terreno incolto che si affaccia su viale Salerno in una zona residenziale del vasto rione. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia e quelli della Polizia municipale. Qualche minuto dopo è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco con l’autobotte e un fuoristrada. Attivate le pompe si sono inerpicati nel terreno ed hanno iniziato a spegnere le fiamme divampate tra gli sterpi e la bassa vegetazione spontanea. A lanciare l'allarme sono stati gli abitanti del rione che sono scesi anche in strada per un primo intervento. Fortunatamente non si sono verificati danni a cose o persone. Le fiamme che si sono propagate velocemente, hanno rischiato di interessare anche i palazzi adiacenti.

Claudio Sole